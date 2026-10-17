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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إحالة المتهم باغتصاب فتاة بورسعيد ذات الإعاقة العقلية إلى المفتي

إحالة أوراق المتهم باغتصاب فتاة بورسعيد ذات الإعاقة العقلية وحرق جسدها إلى المفتي
إحالة أوراق المتهم باغتصاب فتاة بورسعيد ذات الإعاقة العقلية وحرق جسدها إلى المفتي
محمد الغزاوى

أحالت محكمة جنايات بورسعيد، أوراق المتهم في القضية رقم 5072 لسنة 2026 جنايات قسم الضواحي، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بخطف فتاة أربعينية من ذوي الإعاقة الذهنية ومواقعتها كرهًا وهتك عرضها، فضلًا عن الاعتداء عليها بالضرب والحرق.

أصدرت المحكمة قرارها برئاسة المستشار طارق محمود محمد حسن رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين شريف إمام أحمد الحيلة، ومحمد عادل حماد شاهين، ومحمد أحمد محمد حسن السيد، وسكرتارية سمير رضا ووليد متولي، وطارق عكاشة،

إحالة أوراق المتهم باغتصاب فتاة بورسعيد ذات  الإعاقة العقلية وحرق جسدها إلى المفتي

تعود أحداث الواقعة إلى استدراج المتهم المجني عليها مستغلًا إعاقتها الذهنية وضعف إدراكها، بعدما أوهمها بمنحها مبلغًا ماليًا، واقتادها إلى مسكنه، حيث اعتدى عليها جنسيًا، وهتك عرضها، قبل أن يتعدى عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية، ويحرق أجزاء من جسدها، في واقعة كشفت تفاصيلها عن استغلال المتهم لضعف المجني عليها والتنكيل بها.

كما كشفت تحقيقات القضية عن أدلة تضمنت أقوال المجني عليها، التي روت تعرضها للاستدراج والاعتداء، كما رصدت كاميرات المراقبة دخول المتهم برفقة المجني عليها وخروجهما، وأظهرت وجودهما معًا داخل المسكن لمدة 55 دقيقة، وتمكنت المجني عليها من التعرف عليه.

وجاء في تقرير الطب الشرعي وجود إصابات وكدمات تتفق مع الاعتداء باستخدام عصا، وآثار حروق شبيهة بالحروق الناتجة عن إطفاء السجائر، إلى جانب إصابة حديثة بغشاء البكارة، وهي أدلة استندت إليها التحقيقات في كشف ملابسات الواقعة.

كان المستشار إيهاب السعيد، وكيل النائب العام، قد استعرض خلال مرافعته أمام المحكمة تفاصيل الواقعة وأدلة الثبوت، مؤكدًا خطورة استغلال ضعف المجني عليها والاعتداء على جسدها وكرامتها، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وانتهت المحكمة إلى إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الفصل في القضية والنطق بالحكم في جلسة 17 نوفمبر من عام 2026.

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