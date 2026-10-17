محافظ بورسعيد يستدعي مسؤول شركة النظافة ويوجه إنذارًا شديد اللهجة لها

أبدى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، استياءه من مستوى النظافة في عدد من المناطق بحي المناخ، وذلك خلال جولته الميدانية اليوم، والتي شملت مساكن الحرية الكبيرة والصغيرة وطريق ستالينجراد، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة الحالة العامة بالشوارع والمناطق السكنية

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ

واستدعى المحافظ مسؤول شركة النظافة على الفور، ووجه إنذارًا شديد اللهجة للشركة، مشددًا على ضرورة تكثيف جهود النظافة ورفع المخلفات وتلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها، مع الارتقاء بمستوى الخدمة وتحسين المظهر الحضاري بالشوارع والمناطق السكنية، بما يتناسب مع أعمال التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد

محافظ بورسعيد يبدي استياءه من مستوى النظافة بمساكن الحرية الكبيرة والصغيرة وطريق ستالينجراد بحي المناخ

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون ضرورة الالتزام بمستوى النظافة المطلوب، وتحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع، مع المتابعة المستمرة لأداء الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق السكنية

وخلال الجولة، شدد محافظ بورسعيد كذلك على ضرورة تكثيف الجهود لرفع الإشغالات والمخالفات التي تعيق حركة المواطنين وتؤثر على الشكل الحضاري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والحفاظ على انتظام الحركة بالشوارع