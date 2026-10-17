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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تطوير المناطق السكنية بأجياء الزهور والضواحي

75% نسبة الانتهاء من أعمال الرصف بمنطقة «عمر المنخفض».. وتركيب أعمال الإنارة ضمن خطة التطوير
75% نسبة الانتهاء من أعمال الرصف بمنطقة «عمر المنخفض».. وتركيب أعمال الإنارة ضمن خطة التطوير
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمناطق «علي طاقة شمسية» و«البنك الأصفر» و«عمر المنخفض» بنطاق حي الزهور، و«الصفا» بنطاق حي الضواحي، وذلك لمتابعة مستجدات التنفيذ والوقوف على معدلات الإنجاز بمشروعات التطوير الجارية وذعفي إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، والأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور.والمهندسة هويدا شميس رئيس الادارة المركزية لجهاز تعمير سيناء،والمهندسة ريهام الفلاح مدير المشروعات بجهاز تعمير سيناء ببورسعيد

75% نسبة الانتهاء من أعمال الرصف بمنطقة «عمر المنخفض».. وتركيب أعمال الإنارة ضمن خطة التطوير

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد مستجدات أعمال التطوير بمنطقة «عمر المنخفض» بحي الزهور، والتي تضم 31 عمارة سكنية بإجمالي 744 شقة، حيث بلغت نسبة الانتهاء من أعمال الرصف بالمنطقة 75% بالتوازي مع تركيب أعمال الإنارة، ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الطرق والمرافق وتحسين البيئة السكنية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال الجارية بالمنطقة، مشدد علي ضرورة تكثيف معدلات العمل وسرعة استكمال الأعمال المتبقية، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يضمن تحقيق الاستفادة للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال التطوير بمنطقة «علي طاقة شمسية» بحي الزهور، والتي تضم 88 عمارة سكنية بإجمالي 2112 شقة،و تستهدف أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية والطرق والأرصفة والإنارة، إلى جانب استكمال أعمال التجميل والتشجير بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي وتحقيق مظهر حضاري متكامل للمنطقة.

كما تفقد المحافظ منطقة «البنك الأصفر» بنطاق حي الضواحي، والتي تضم 34 عمارة سكنية بإجمالي 1328 شقة، لمتابعة مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة والوقوف على موقف تنفيذ الأعمال المختلفة، في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات والمظهر العام بالمناطق السكنية.

كما شملت الجولة منطقة «الصفا» بحي الضواحي، والتي تضم 122 عمارة سكنية، حيث تابع المحافظ مستجدات أعمال التطوير الشامل ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، إلى جانب أعمال تطوير ورصف الطرق الداخلية، والتي يبلغ طولها 7.3 كيلومتر، وبعرض يتراوح بين 10 و15 مترًا، بجانب رفع كفاءة منظومة الإنارة وتحسين المظهر العام للمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير، والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ مع الدفع بمعدلات العمل للانتهاء من مختلف الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

ووجه المحافظ باستكمال أعمال الإنارة ورفع كفاءة الطرق والأرصفة، والاهتمام بأعمال النظافة والتشجير والتجميل بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التطوير، بما يضمن الحفاظ على ما يتم إنجازه وتحقيق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود محافظة بورسعيد لتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، وتحسين جودة الحياة للأهالي، والارتقاء بالمظهر الحضاري بمختلف الأحياء.

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