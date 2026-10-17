قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يجب إقالة نتنياهو.. ليبرمان: نتعهد بتمرير «قانون المتهم» فور أداء الكنيست الجديد اليمين الدستورية
التوقيت الشتوي 2026 في مصر .. مواعيد المترو وقطار LRT
قرار مفاجئ من محافظ مطروح.. إعفاء رئيس مدينة سيوة ونائبه من منصبيهما.. اعرف الأسباب
من حماية الأمن القومي إلى مواجهة الطوارئ.. متى يعقد مجلس النواب جلسات استثنائية؟
كأس الخليج للناشئين.. محمد جمال يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى السعودية
السترات الصفراء.. اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر الأمن في فرنسا
إلهام شاهين: تعرضت لهجوم من السلفيين بسبب «لحم رخيص» رغم أنه أكثر أعمالي احتشاما
شوط أول سلبي بين منتخب مصر للناشئين والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا
لاعتداءهم على دبلوماسيين.. بلجيكا تضغط لفرض عقوبات أوروبية على مسؤولين إسرائيليين
حمزة عبد الكريم يسجل لبرشلونة أتلتيك أمام أوتيبو في الدوري الإسباني
مطار عدن يستأنف رحلاته بعد تعليق مؤقت إثر هجوم بطائرة مسيّرة
حفاظا على أرزاق التجار.. محافظ القاهرة: ترميم سوق الخيامية خلال ساعات الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد بدء تطوير ورفع كفاءة شارع العبور

أعمال تطوير شاملة تضمن اعمال الرصف والإنارة والجزيرة الوسطى وتركيب الإنترلوك واللاندسكيب
أعمال تطوير شاملة تضمن اعمال الرصف والإنارة والجزيرة الوسطى وتركيب الإنترلوك واللاندسكيب
محمد الغزاوى

 تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد بدء  أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع العبور بحي الزهور، بدءًا من شارع فاطمة الزهراء حتى شارع محمد سلامة، بطول يصل إلى 840 متر وبمتوسط عرض 10 أمتار، وذلك ضمن جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري بالأحياء السكنية.

جاء ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بمستوى الطرق والشوارع وتحسين الخدمات للمواطنين

ورافقه خلالها الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور.

 أعمال تطوير شاملة .. من الرصف إلى التشجير واللاندسكيب

وتتضمن أعمال التطوير تنفيذ حزمة متكاملة من الأعمال، تشمل رصف الشارع وتطوير منظومة الإنارة، وتنفيذ الجزيرة الوسطى، وتركيب بلاطات الإنترلوك، وأعمال اللاندسكيب والتشجير، بما يحقق التكامل بين رفع كفاءة الطريق وتحسين الشكل الجمالي للمنطقة.

وتستهدف الأعمال تحسين حالة الشارع وتيسير حركة المواطنين والمركبات إلى جانب الارتقاء بالمظهر العام لسكان المنطقة.

ويأتي تطوير شارع العبور ضمن جهود محافظة بورسعيد المستمرة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، وتطوير الشوارع والمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ أعمال متكاملة تجمع بين كفاءة البنية التحتية والاهتمام بالمظهر الحضاري والمساحات الخضراء.

واكد محافظ بورسعيد استمرار اعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع بمختلف الأحياء، بما يسهم في تحقيق بيئة حضارية أفضل، وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات على أرض الواقع.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الطرق الداخلية شارع العبور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

ناصر منسي

من فرحة الهدف القاتل إلى عقوبة مغلظة.. كواليس أزمة ناصر منسي في الزمالك | القصة الكاملة

سليمان عيد

في ذكراه.. سر عدم قدرة أحمد السقا على دفن سليمان عيد

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

ترشيحاتنا

قانون المرور

عقوبات تصل لـ7 سنوات في قانون المرور.. احذر ارتكاب هذه المخالفات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

برلمانية: تأهيل الكفاءات مسؤولية وطنية وأمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

النائب الدكتور أحمد السبكي

برلماني: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن بناء الإنسان وحماية الدولة ركيزتان أساسيتان لمستقبل مصر

بالصور

لأول مرة.. ظهور بورشه Mission S و تكشف ملامح ‏السيارة الاختبارية ‏

بورشه Mission S
بورشه Mission S
بورشه Mission S

هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد