محافظ بورسعيد يتفقد بدء تطوير ورفع كفاءة شارع العبور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع العبور بحي الزهور، بدءًا من شارع فاطمة الزهراء حتى شارع محمد سلامة، بطول يصل إلى 840 متر وبمتوسط عرض 10 أمتار، وذلك ضمن جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري بالأحياء السكنية.

جاء ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بمستوى الطرق والشوارع وتحسين الخدمات للمواطنين

ورافقه خلالها الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور.

أعمال تطوير شاملة .. من الرصف إلى التشجير واللاندسكيب

وتتضمن أعمال التطوير تنفيذ حزمة متكاملة من الأعمال، تشمل رصف الشارع وتطوير منظومة الإنارة، وتنفيذ الجزيرة الوسطى، وتركيب بلاطات الإنترلوك، وأعمال اللاندسكيب والتشجير، بما يحقق التكامل بين رفع كفاءة الطريق وتحسين الشكل الجمالي للمنطقة.

وتستهدف الأعمال تحسين حالة الشارع وتيسير حركة المواطنين والمركبات إلى جانب الارتقاء بالمظهر العام لسكان المنطقة.

ويأتي تطوير شارع العبور ضمن جهود محافظة بورسعيد المستمرة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، وتطوير الشوارع والمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ أعمال متكاملة تجمع بين كفاءة البنية التحتية والاهتمام بالمظهر الحضاري والمساحات الخضراء.

واكد محافظ بورسعيد استمرار اعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع بمختلف الأحياء، بما يسهم في تحقيق بيئة حضارية أفضل، وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات على أرض الواقع.