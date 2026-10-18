بأمر وكيل تعليم بورسعيد.. مخالفات مدرسة "علي سليمان" الإبتدائية تلحق بالإعدادية في التحقيقات

احال محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم مخالفات مدرسة المهندس على سليمان الابتدائية للتحقيق خلال، زيارة ميدانية إلى المدرسة.

جاء قرار الإحالة عقب إحالة مخالفات المرحلة الإعدادية بنفس المدرسة للتحقيق خلال جولة سبقت زيارة المرحلة الابتدائية.

إحالة مخالفات على سليمان الابتدائية للتحقيق

رافق وكيل تعليم بورسعيد خلال الجولة رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، لمتابعة سير العملية التعليمية.

وخلال الزيارة، تفقد مدير المديرية الفصول الدراسية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وذلك بحضور الأستاذة اعتدال شعبان مدير المدرسة التي تضم ١٠ فصول دراسية بإجمالي ٣٨١ طالب وطالبة.

وفي ضوء ما أسفرت عنه المتابعة الميدانية من رصد لعدد من المخالفات، وجه محمود بدوي بالتحقيق بشأنها بمعرفة مدير إدارة جنوب التعليمية ، وتحديد المسئوليات بدقة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة، بما يكفل معالجة أوجه القصور وعدم تكرارها.