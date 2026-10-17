قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد| صور
رئيس وزراء فرنسا: لن نسمح بفرض أي أجندة سياسية عبر العنف
يجب إقالة نتنياهو.. ليبرمان: نتعهد بتمرير «قانون المتهم» فور أداء الكنيست الجديد اليمين الدستورية
التوقيت الشتوي 2026 في مصر .. مواعيد المترو وقطار LRT
قرار مفاجئ من محافظ مطروح.. إعفاء رئيس مدينة سيوة ونائبه من منصبيهما.. اعرف الأسباب
من حماية الأمن القومي إلى مواجهة الطوارئ.. متى يعقد مجلس النواب جلسات استثنائية؟
كأس الخليج للناشئين.. محمد جمال يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى السعودية
السترات الصفراء.. اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر الأمن في فرنسا
إلهام شاهين: تعرضت لهجوم من السلفيين بسبب «لحم رخيص» رغم أنه أكثر أعمالي احتشاما
شوط أول سلبي بين منتخب مصر للناشئين والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا
لاعتداءهم على دبلوماسيين.. بلجيكا تضغط لفرض عقوبات أوروبية على مسؤولين إسرائيليين
حمزة عبد الكريم يسجل لبرشلونة أتلتيك أمام أوتيبو في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: الحملات المكثفةمستمرة لإزالة الإشغالات والتعديات| صور

تحركات ميدانية مكثفة بالأحياء للتصدي للتعديات على الطريق العام والاستجابة لشكاوى المواطنين
تحركات ميدانية مكثفة بالأحياء للتصدي للتعديات على الطريق العام والاستجابة لشكاوى المواطنين
محمد الغزاوى

كثفت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد حملاتها في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لإزالة الإشغالات والتعديات ومواجهة مصادر الضوضاء 

وواصلت الأجهزة التنفيذية بالأحياء تحركاتها الميدانية لإعادة الانضباط إلى الشوارع، والحفاظ على حق المواطنين في المرور الآمن، والاستجابة الفورية لشكاواهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 حي الزهور

قاد فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، حملتين لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقتي شباب المدينة وتعاونيات حسن عمار، حيث أسفرت الأعمال عن مصادرة عربة يد خشبية وعربة مأكولات، إلى جانب إزالة عدد من الإشغالات المخالفة، والتنبيه على أصحابها بعدم العودة إلى التعدي على الطريق العام.

 حي الضواحي

واصل محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، قيادة الحملات الميدانية لمواجهة مصادر الضوضاء والتلوث السمعي، حيث استهدفت حملة منطقتي بنك الإسكان والأمين الجديد، للتصدي لاستخدام مكبرات الصوت المسببة للإزعاج، وأسفرت عن التحفظ على 3 مكبرات صوت بمشتملاتها.

وشهدت منطقة زمزم ومحيط المركز الاستكشافي حملة مكبرة بالتنسيق مع فريق شؤون البيئة، أسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات ومصادرة كشك مخالف وباترينات، مع التنبيه على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم والمساحات المقررة، وعدم إشغال الطريق بما يعوق حركة السيارات والمشاة.

 حي العرب

في حي العرب، شنت الأجهزة التنفيذية حملة مرور وإشغالات صباحية مكثفة، بإشراف المهندسة شيماء جودة، رئيسة الحي، شملت سوق العصر وشوارع الثلاثيني وكسري والمنيا و23 يوليو وطرح البحر وعاطف السادات وإبراهيم سالم، وذلك لرفع الإشغالات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، والحفاظ على السيولة المرورية بالشوارع الحيوية.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار جهود الأحياء في تكثيف الحملات الميدانية، وإزالة الإشغالات والتعديات، ومواجهة مصادر الضوضاء، مع تطبيق القانون على المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالشارع البورسعيدي، وتحسين المظهر الحضاري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بورسعيد مدينة بورفؤاد أحياء بورسعيد محاغظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

ناصر منسي

من فرحة الهدف القاتل إلى عقوبة مغلظة.. كواليس أزمة ناصر منسي في الزمالك | القصة الكاملة

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

سليمان عيد

في ذكراه.. سر عدم قدرة أحمد السقا على دفن سليمان عيد

ترشيحاتنا

ذراعي خط أحمر

«ذراعي خط أحمر».. مبادرة تقودها مها نور للتوعية بمضاعفات سرطان الثدي

الدكتورة مها نور

بعد 17 عامًا من التعافي.. مها نور تحكي رحلتها مع سرطان الثدي

جانب من اللقاء

خبير : ملف الإسكان من أبرز الملفات المستهدفة بالشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

بالصور

لأول مرة.. ظهور بورشه Mission S و تكشف ملامح ‏السيارة الاختبارية ‏

بورشه Mission S
بورشه Mission S
بورشه Mission S

هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد