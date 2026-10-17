محافظ بورسعيد: الحملات المكثفةمستمرة لإزالة الإشغالات والتعديات| صور

كثفت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد حملاتها في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لإزالة الإشغالات والتعديات ومواجهة مصادر الضوضاء

وواصلت الأجهزة التنفيذية بالأحياء تحركاتها الميدانية لإعادة الانضباط إلى الشوارع، والحفاظ على حق المواطنين في المرور الآمن، والاستجابة الفورية لشكاواهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حي الزهور

قاد فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، حملتين لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقتي شباب المدينة وتعاونيات حسن عمار، حيث أسفرت الأعمال عن مصادرة عربة يد خشبية وعربة مأكولات، إلى جانب إزالة عدد من الإشغالات المخالفة، والتنبيه على أصحابها بعدم العودة إلى التعدي على الطريق العام.

حي الضواحي

واصل محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، قيادة الحملات الميدانية لمواجهة مصادر الضوضاء والتلوث السمعي، حيث استهدفت حملة منطقتي بنك الإسكان والأمين الجديد، للتصدي لاستخدام مكبرات الصوت المسببة للإزعاج، وأسفرت عن التحفظ على 3 مكبرات صوت بمشتملاتها.

وشهدت منطقة زمزم ومحيط المركز الاستكشافي حملة مكبرة بالتنسيق مع فريق شؤون البيئة، أسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات ومصادرة كشك مخالف وباترينات، مع التنبيه على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم والمساحات المقررة، وعدم إشغال الطريق بما يعوق حركة السيارات والمشاة.

حي العرب

في حي العرب، شنت الأجهزة التنفيذية حملة مرور وإشغالات صباحية مكثفة، بإشراف المهندسة شيماء جودة، رئيسة الحي، شملت سوق العصر وشوارع الثلاثيني وكسري والمنيا و23 يوليو وطرح البحر وعاطف السادات وإبراهيم سالم، وذلك لرفع الإشغالات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، والحفاظ على السيولة المرورية بالشوارع الحيوية.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار جهود الأحياء في تكثيف الحملات الميدانية، وإزالة الإشغالات والتعديات، ومواجهة مصادر الضوضاء، مع تطبيق القانون على المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالشارع البورسعيدي، وتحسين المظهر الحضاري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.