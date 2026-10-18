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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق فوري لمعمل تحضير وتجهيز الشاورما بمناخ بورسعيد لوجود خطر داهم على سلامة الغذاء

حملة مشتركة ..ترصد صراصير وقوارض ومخالفات للاشتراطات الصحية
حملة مشتركة ..ترصد صراصير وقوارض ومخالفات للاشتراطات الصحية
محمد الغزاوى

شُنت حملة مشتركة بنطاق حي المناخ في محافظة بورسعيد للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية ومعايير الجودة والنظافة، وضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، والتأكد من التخلص الآمن من المخلفات.
 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة وسلامة المواطنين، وبالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وحي المناخ وشرطة المسطحات وشؤون البيئة.

حملة مشتركة ..ترصد صراصير وقوارض ومخالفات للاشتراطات الصحية

وقام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، بقيادة الدكتورة نشوى الريس، مدير فرع الهيئة، وبمشاركة الأستاذ أحمد جابر زهران، مدير الرقابة بالهيئة، والدكتورة دعاء أحمد ناصف، والمهندسة سارة إبراهيم حسن، مفتشتي الأغذية بالهيئة.

كما شارك في الحملة من حي المناخ المهندسة فوزية محمد النعناعي، مدير شؤون البيئة، والأستاذة إيمان سيف، وكيل شؤون البيئة، والأستاذة إيمان تفاحة، مديرة إدارة المخلفات الصلبة، والأستاذ أحمد علي، وكيل إدارة الحجز الإداري.

رصد مخالفات جسيمة داخل معمل لتحضير وتجهيز الشاورما

وخلال المرور والتفتيش على المنشآت الغذائية بدائرة حي المناخ، تم رصد معمل لتحضير وتجهيز الشاورما، وبالفحص تبين وجود صراصير وقوارض، إلى جانب وجود مواسير صرف صحي، وعدم استيفاء المعمل لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يشكل خطرًا داهمًا على سلامة الأغذية وصحة المواطنين.

الغلق الفوري للمعمل واتخاذ الإجراءات القانونية

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، مع الغلق الفوري للمعمل لوجود خطر داهم، حفاظًا على سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الصحية والبيئية المعتمدة، والاهتمام بمستويات النظافة، ومكافحة الحشرات والقوارض، والتأكد من سلامة بيئة تجهيز الأغذية والتخلص الآمن من المخلفات.

استمرار الحملات الرقابية لحماية صحة المواطنين

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار الحملات الرقابية الدورية والمكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة بورسعيد على تعزيز الرقابة على تداول الأغذية، والتصدي لأي ممارسات تهدد الصحة العامة، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوفير غذاء آمن وصحي للجميع.

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