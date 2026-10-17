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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ بورسعيد يتابع ميدانيًا جهود إزالة الإشغالات والتعديات بنطاق حي الشرق

عثمان يؤكد أهمية استمرار الحملات الميدانية لتحقيق الانضباط بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري
عثمان يؤكد أهمية استمرار الحملات الميدانية لتحقيق الانضباط بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري
محمد الغزاوى

أجرى الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، جولة ميدانية بنطاق حي الشرق، لمتابعة جهود إزالة الإشغالات والتعديات والوقوف على الإجراءات المتخذة للتعامل مع المخالفات.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، حيث تضمنت الجولة متابعة أعمال إزالة الإشغالات والتعديات، في إطار الحرص على الحفاظ على انتظام الحركة بالشوارع، وعدم السماح بما يعيق حركة المواطنين أو يؤثر على السيولة المرورية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف المتابعة الميدانية بمختلف الأحياء، والتصدي لكافة أشكال الإشغالات والتعديات، ومواصلة العمل على تحقيق الانضباط بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع الشوارع والميادين، والتأكيد على أهمية التعامل الفوري مع الإشغالات التي تؤثر على حركة المارة وانتفاع المواطنين بالطريق، مع استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالأحياء في رصد المخالفات والعمل على إزالتها وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

عثمان يؤكد أهمية استمرار الحملات الميدانية لتحقيق الانضباط بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري

 

وأكدت توجيهات محافظة بورسعيد أهمية استمرار الحملات الميدانية وعدم الاكتفاء بالمعالجة المؤقتة للمخالفات، بما يسهم في الحفاظ على ما يتحقق من انضباط بالشوارع، وتحسين الصورة الحضارية للأحياء، وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا للمواطنين.

وتواصل محافظة بورسعيد جهودها من خلال التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء، لمتابعة الشكاوى والملاحظات الميدانية، والتعامل مع الإشغالات والتعديات، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر العام لشوارع المحافظة.

بورسعيد محافظة بورسعيد نائب محافظ بورسعيد حى الشرق

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