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اقتصادية قناة السويس تبحث فرص الاستثمار مع وفد مجلس تنمية تجارة هونج كونج .. تفاصيل
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اقتصادية قناة السويس تبحث فرص الاستثمار مع وفد مجلس تنمية تجارة هونج كونج .. تفاصيل

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد مجلس تنمية تجارة هونج كونج لبحث فرص التعاون الاستثماري والصناعي
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد مجلس تنمية تجارة هونج كونج لبحث فرص التعاون الاستثماري والصناعي
محمد الغزاوى

استقبل مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة، وفد مجلس تنمية تجارة هونج كونج (HKTDC)، لبحث فرص التعاون المشترك واستكشاف مجالات الاستثمار المتاحة بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة.

وترأس الوفد جاكي تشونج، المدير التنفيذي المساعد للمجلس، وضم دانيال لام، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا، ونصيف محفوظ، مدير المجلس للشرق الأوسط، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

شيخون: نتطلع إلى تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال في هونج كونج

ورحب مصطفى شيخون بالوفد، مؤكدًا حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في هونج كونج، واستكشاف فرص التعاون الصناعي والاستثماري، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وتكامل مناطقها الصناعية مع الموانئ البحرية، إلى جانب ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية تسهم في جذب الاستثمارات وتيسير إقامة المشروعات.

وأشار إلى أن تنوع المشروعات في المناطق التابعة للهيئة، عبر قطاعات صناعية مختلفة، يعكس جاذبيتها للاستثمارات الدولية، مؤكدًا استمرار جهود الهيئة للتعريف بمقوماتها ومزاياها التنافسية، وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشراكات الدولية.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف دعم توطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه، أعرب جاكي تشونج عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن هونج كونج تمثل منصة مهمة لربط الشركات بالأسواق العالمية وتوسيع نطاق أعمالها واستثماراتها الخارجية.

وأشار إلى أن الزيارة تستهدف استكشاف فرص التعاون مع الهيئة والتعرف على مقوماتها الصناعية واللوجستية، لافتًا إلى إمكانية توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات جديدة، من بينها الإلكترونيات والخدمات اللوجستية، إلى جانب الملابس والمنسوجات.

وأضاف أن هذه المجالات تتيح فرصًا لإقامة شراكات صناعية وتجارية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وعقب الاجتماع، أجرى الوفد جولة تفقدية بمنطقة السخنة الصناعية، شملت زيارة المطور الصناعي «تيدا-مصر»، للتعرف على أنشطته والمقومات الاستثمارية للمنطقة.

كما تضمنت الجولة زيارة شركتي «فيفا ترف»، المتخصصة في صناعة النجيل الصناعي، و«أف تكس الدولية»، المتخصصة في صناعة الخيوط، في إطار التعرف على الأنشطة الصناعية القائمة وفرص التعاون والاستثمار بالمنطقة.. 

السويس اقتصادية قناة السويس قناة السويس هونج كونج

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