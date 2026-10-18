محافظ بورسعيد يوجه الشركات المنفذة للتطوير بكافة المشروعات بسرعة رفع مخلفات الرتش

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الشركات المنفذة لأعمال التطوير والمشروعات بمختلف أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، بضرورة الرفع الفوري لكافة مخلفات الرتش، وإزالة أي مخلفات أو نواتج تنتج عن تنفيذ أعمال التطوير، أولًا بأول، وعدم السماح بتراكمها أو تركها في الشوارع والميادين والمناطق السكنية

محافظ بورسعيد يؤكد مواصلة الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة بالتوازي مع مشروعات التطوير

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل برفع المخلفات فور الانتهاء من الأعمال، مع المتابعة المستمرة من الجهات التنفيذية المختصة للتأكد من التزام الشركات المنفذة بمسؤولياتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير في هذا الشأن، مؤكدًا أنه لن يُسمح بترك مخلفات الأعمال بما يؤثر على نظافة الشوارع أو يشوه المظهر العام

وأكد محافظ بورسعيد أن الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة يأتي بالتوازي مع ما تشهده من مشروعات تطوير وتنمية في مختلف القطاعات، مشددًا على أن نجاح هذه المشروعات لا يقتصر على تنفيذ الأعمال فقط، بل يمتد إلى الحفاظ على نظافة المواقع المحيطة بها وإظهارها بالشكل اللائق الذي يعكس جهود التطوير ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين