نائب محافظ بورسعيد يقود حملة إشغالات مكبرة بحي الضواحي لإزالة التعديات وإعادة الانضباط للشوارع

قاد الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، حملة إشغالات مكبرة بنطاق حي الضواحي، بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة العميد شادي محروس، وبمشاركة الاستاذ محمد الشناوى رئيس حي الضواحي، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشوارع، والتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

إزالة ومصادرة أكشاك خشبية وعربات يد وقطع غيار سيارات وكراسي ولافتات إعلانية واستندات

واستهدفت الحملة عدد من الشوارع الحيوية بنطاق الحي، شملت شارع الإمام محمد عبده، وشارع أسوان، وشارع عبد الرحمن شكري، حيث جرى المرور الميداني ورصد الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين وتشغل الأرصفة والطرق العامة.

وأسفرت الحملة عن إزالة ومصادرة عدد من الإشغالات والمخالفات، شملت أكشاك خشبية، وعربات يد، وقطع غيار سيارات، وكراسي، وتربيزات وبنوكًا خشبية، ولافتات إعلانية، واستندات حديدية، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لإعادة تنظيم الشوارع وإتاحة الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات.

وأكد الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، أهمية استمرار الحملات الميدانية المكبرة للتصدي لكافة أشكال الإشغالات والتعديات، وعدم السماح بإعاقة حركة السير أو التعدي على الأرصفة وحق المواطنين في استخدام الطريق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، بما يحقق الانضباط بالشوارع ويعزز المظهر الحضاري للحي.

كما شدد نائب المحافظ على أهمية التنسيق المستمر بين شرطة المرافق والأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية، وتكثيف المرور الميداني والمتابعة الدورية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، والحفاظ على نتائج الحملات وتحقيق الانضباط المستدام بالشوارع.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود محافظة بورسعيد المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف الأحياء.