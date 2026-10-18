أبو ليمون: معًا نحافظ على بورسعيد.. نظافة شوارعنا تبدأ من سلوكنا

ناشد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد المواطنين في إطار جهود محافظة بورسعيد لتعزيز الوعي المجتمعي والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، ضرورة الالتزام بالسلوكيات الإيجابية التي تسهم في نظافة الشوارع والأرصفة والأماكن العامة، وعدم إلقاء المخلفات أو بقايا الطعام في غير الأماكن المخصصة لها.

إلقاء بقايا الطعام والمخلفات في الطرقات قد يجذب الحشرات ويسهم في انتشار الروائح غير المرغوبة وتشويه المظهر الحضاري.

واكد محافظ بورسعيد أن ترك المخلفات في الطرقات قد يؤدي إلى انتشار الحشرات والروائح غير المرغوبة، فضلًا عن التأثير على المظهر العام للشوارع، وهو ما يستلزم تعاون المواطنين مع جهود النظافة، والحرص على وضع المخلفات داخل صناديق القمامة المخصصة لها.

ودعا محافظ بورسعيد الجميع إلى تحمل مسؤوليتهم المجتمعية من خلال الحفاظ على نظافة محيط المنازل والمحال التجارية، وعدم إلقاء المخلفات في الشوارع، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وصحية تليق بأبناء بورسعيد.

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