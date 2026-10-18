2 نوفمبر.. جلسة استئناف قضية عروس بورسعيد

تحدد يوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، لنظر استئناف المتهمة دعاء ناصر محمود مهران، على حكم السجن المؤبد الصادر بحقها في قضية قتل فاطمة ياسر خليل إبراهيم إسماعيل، المعروفة إعلاميًا باسم عروس بورسعيد.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، قد قضت في أغسطس الماضي بمعاقبة المتهمة بالسجن المؤبد، بعد إدانتها بقتل المجني عليها عمدًا، مع إلزامها بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.

تحديد جلسة 2 نوفمبر لاستئناف قضية عروس بورسعيد

وتعود أحداث الواقعة إلى مقتل فاطمة، البالغة من العمر 16 عامًا، داخل عقار ارتبط بخلافات حول مسكن الزوجية، حيث اتُهمت دعاء، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، بإنهاء حياتها، وأظهرت التحقيقات أن الجريمة وقعت على خلفية خلافات مرتبطة بشقة الزوجية.

واستند حكم الإدانة إلى أدلة الثبوت الواردة بأوراق القضية، ومن بينها أقوال الشهود وتحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي، لتنتهي المحكمة إلى معاقبة المتهمة بالسجن المؤبد، فيما تترقب أسرة المجني عليها ما ستسفر عنه جلسة الاستئناف المقبلة.