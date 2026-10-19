تفقد اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، سير العمل بمشروعات التطوير الجارية في مناطق بنك الإسكان والتصنيع وبنك الشاي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات والوقوف على مستجدات الأعمال على أرض الواقع، رافقه الاستاذ محمد الشناوي رئيس حي الضواحي

وخلال الجولة، تفقد السكرتير العام معدلات الإنجاز بالمناطق المستهدفة، وأبدى ملاحظاته بشأن وتيرة تنفيذ الأعمال، في ظل تباطؤ معدلات العمل ببعض المواقع، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود ودفع معدلات التنفيذ لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المحددة

السكرتير العام لمحافظة بورسعيد يتفقد مشروعات التطوير بمناطق بنك الإسكان والتصنيع وبنك الشاي

كما تفقد اللواء عمرو فكري أعمال حفر بلاعات الأمطار بمنطقة التصنيع، إلى جانب متابعة الأعمال التي تنفذها الشركة المصرية للاتصالات، للوقوف على الموقف التنفيذي ومدى الالتزام بمعدلات الإنجاز المطلوبة

وتأتي الجولة في إطار حرص محافظة بورسعيد على المتابعة المستمرة لمشروعات التطوير، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سرعة التنفيذ، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق المستهدفة