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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بورسعيد تجمع كبار خبراء المخطوطات العربية عالميا

رئيس جامعة بورسعيد المخطوطات ركيزة أساسية لصون التراث الإنساني.. والجامعة تستعد لإطلاق مؤتمر دولي
رئيس جامعة بورسعيد المخطوطات ركيزة أساسية لصون التراث الإنساني.. والجامعة تستعد لإطلاق مؤتمر دولي
محمد الغزاوى

استقبل الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، نخبة من كبار المتخصصين في المخطوطات والتراث العربي، في مقدمتهم الأستاذ الدكتور أيمن فؤاد سيد، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر وخبير المخطوطات، والأستاذة الدكتورة سوزان كازاكوفا، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة كومينيوس بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا، وذلك في إطار الندوة الدولية التي استضافتها الجامعة تحت عنوان «النشر النقدي لنصوص المخطوطات وملامح السيرة الشعبية العربية»، برعاية الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس الجامعة.
 

وأكد صالح أهمية استضافة هذه القامات العلمية الدولية في رحاب جامعة بورسعيد، التي تحرص على أن تكون منصةً للمحافل العلمية المتميزة، وفضاءً مفتوحًا لتبادل الخبرات والمعارف بين العلماء والباحثين من مختلف دول العالم.
 

رئيس جامعة بورسعيد المخطوطات ركيزة أساسية لصون التراث الإنساني.. والجامعة تستعد لإطلاق مؤتمر دولي 

وأضاف رئيس الجامعة أن المخطوطات تمثل أحد المكونات الأساسية للعلوم الإنسانية، لما تحمله من قيمة تاريخية وثقافية وحضارية، وما تؤديه من دور محوري في حفظ التراث الإنساني وصيانته وإتاحته للأجيال المتعاقبة، مشيرًا إلى أن تحقيق المخطوطات ودراستها وفق مناهج علمية دقيقة يسهمان في استعادة النصوص التراثية، وتوثيق مصادرها، والكشف عن أبعادها المعرفية والتاريخية.

وأعلن رئيس جامعة بورسعيد أن الجامعة تعمل من الآن على الإعداد لمؤتمر علمي دولي يتناول التكامل والتعاون بين العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تضافر التخصصات العلمية المختلفة في تشخيص القضايا المجتمعية وإيجاد حلول مبتكرة لها، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم مسارات التنمية.


كما وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى فرق العلاقات الدولية بالجامعة، مشيدًا بجهودها في بناء جسور التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، كما خص الدكتور أحمد حسن أنور، مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، بالتقدير لما يبذله من جهود أسهمت في تعزيز الحضور الدولي للجامعة واستقطاب الخبرات العلمية المتميزة.
 

وأعرب رئيس جامعة بورسعيد عن تقديره لحرص الطلاب على حضور الندوة والمشاركة في فعالياتها، مؤكدًا أن الانفتاح على الثقافات المختلفة والتفاعل المباشر مع العلماء والخبراء الدوليين يمثلان فرصة مهمة لتوسيع مدارك الطلاب، وتعزيز معارفهم، وتنمية وعيهم بقيمة التراث العربي وسبل دراسته وصونه.


وشهدت الندوة مشاركة علمية متميزة من المتخصصين في التراث والمخطوطات، حيث قدم الأستاذ الدكتور أيمن فؤاد سيد، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر وخبير المخطوطات، محاضرة تناول فيها غاية النشر النقدي للمخطوطات ومنهجه العلمي في الوصول إلى أقرب صورة ممكنة للنص الذي أراده مؤلفه.


واستعرض المحاضر أبرز خطوات التحقيق العلمي، وفي مقدمتها فحص النسخ المخطوطة ومقابلة رواياتها، ورصد الفروق النصية، ودراسة تاريخ النص، والتمييز بين أخطاء النساخ والزيادات والتصحيحات التي قد تكون لحقت به عبر مراحل النسخ والتداول. كما تناول أهمية الاستعانة بمصادر المؤلف ونقول العلماء لفهم النص وتقويمه، وتحديد النصوص الجديرة بالتحقيق والنشر، ولا سيما التي لم يسبق نشرها أو التي يمثل إخراجها إضافة علمية نوعية إلى المعرفة الإنسانية.


وأكد أهمية توثيق مصادر الاقتباسات والترجمات والنقول، والتحقق من عنوان الكتاب ونسبته ومصادره قبل نشره في صورته العلمية النهائية، موضحًا أن التحقيق العلمي عملية منهجية متكاملة تقوم على تحليل القرائن النصية والتاريخية ومقارنة المصادر، ولا تقتصر على مجرد نقل ما ورد في المخطوط حرفيًا.


 

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