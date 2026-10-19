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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: خطة لتوسعة ورفع كفاءة الطرق المحيطة بميدان المنشية

خطة تطوير شاملة تضم نافورة راقصة وشلالات ولاند سكيب وإضاءات جمالية.. لإعادة صياغة ميدان المنشية
خطة تطوير شاملة تضم نافورة راقصة وشلالات ولاند سكيب وإضاءات جمالية.. لإعادة صياغة ميدان المنشية
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم،  أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان المنشية بحي الشرق، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للميادين والشوارع الرئيسية، وتطوير المناطق الحيوية بالمحافظة

خطة تطوير شاملة تضم نافورة راقصة وشلالات ولاند سكيب وإضاءات جمالية.. لإعادة صياغة ميدان المنشية

ورافق المحافظ خلال الجولة العميد إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، حيث تابع المحافظ مستجدات الأعمال وموقف التنفيذ، مؤكدًا أهمية تكامل أعمال التطوير الجمالي مع رفع كفاءة الطرق المحيطة، لتحقيق أفضل استفادة من المشروع وتحسين الصورة الحضارية للمنطقة

وأكد المحافظ أهمية تطوير ميدان المنشية باعتباره أحد أهم الميادين الحيوية بالمحافظة، نظرًا لموقعه الجغرافي المتميز ودوره في الربط بين محاور الحركة والانتقال إلى معدية بورفؤاد، بما يجعله نقطة مهمة لحركة المواطنين والسيارات، ويستدعي تطويره ورفع كفاءته بما يتناسب مع أهميته ومكانته

وتشمل أعمال التطوير إضافة اللاند سكيب والتنسيق الجمالي، وإنشاء نافورة راقصة وشلالات، وتنفيذ إضاءات جمالية إلى جانب رفع كفاءة الأعمدة المحيطة بالميدان، بما يسهم في إضفاء طابع حضاري وجمالي مميز على المنطقة

كما تتضمن خطة التطوير توسعة ورفع كفاءة الطرق المحيطة بالميدان، بما يساعد على تحقيق سيولة مرورية أفضل وانسيابية حركة السيارات، خاصة في ظل الأهمية الحيوية للميدان وارتباطه بمحاور الانتقال إلى معدية بورفؤاد، بالتوازي مع أعمال التجميل والتطوير الحضاري

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل، وتنفيذ أعمال التطوير على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة مستمرة، بما يضمن تحقيق نقلة حضارية تليق بأهمية الميدان وموقعه الحيوي

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