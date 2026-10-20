تموين بورسعيد يضبط 130 كجم من مصنعات الدواجن واللحوم المجمدة مجهولة المصدر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد من ضبط 130 كجم من مصنعات الدواجن واللحوم المجمدة مجهولة المصدر، داخل محل وثلاجة بأحد الأسواق بحي الشرق، وذلك خلال حملة رقابية مشتركة استهدفت التصدي للمخالفات التموينية وحماية صحة المواطنين.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد المستمرة لتكثيف الرقابة على الأسواق، وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة.

حملة رقابية مشتركة لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتعليمات محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف أماني مسعد صقر، وكيل المديرية، وبقيادة أحمد العربي، مدير الرقابة المركزية، ومحمد السحراوي، رئيس الرقابة المركزية.

وأسفرت الحملة، التي نُفذت بالتنسيق مع حي الشرق ومكتب أغذية المدينة، عن ضبط 50 كجم من مصنعات الدواجن المجمدة و80 كجم من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر، بإجمالي 130 كجم من المنتجات الغذائية، لعدم وجود فواتير أو مستندات تثبت مصدرها

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة، لمخالفة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 45 لسنة 2022 بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد استمرار حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف أحياء المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية ومطابقتها للاشتراطات المقررة، والتصدي بحسم لكافة صور الغش التجاري والمخالفات التموينية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.

وناشدت مديرية تموين بورسعيد المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو ممارسات تضر بسلامة السلع المتداولة، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، أو جهاز حماية المستهلك على الرقم 19588.