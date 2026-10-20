قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ منتدى مصر 2026
إدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة
الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة حتى بداية الأسبوع المقبل.. وأمطار على السواحل الشمالية والشبورة قد تحجب الرؤية
خبير عسكري: نتنياهو يخشى هجومًا إيرانيًا يهدد حظوظه الانتخابية
الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة
الهلال الأحمر يقدم الدعم لمصابي حادث طريق اسيوط بمستشفى 6 أكتوبر المركزي
وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية حقل «أفروديت» القبرصي تمهيدًا لنقل الغاز إلى مصر
وزير الدفاع البريطاني: مقاتلات تايفون ستنفذ عمليات دفاع جوي فوق السعودية
بلاغ عن واقعة تتعلق بناقلة نفط بالقرب من الدقم العمانية
مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان ضد برشلونة والزمالك أمام بترول أسيوط
وزير الصحة: منتدى مصر 2026 فرصة للتواصل بين الجهات التنفيذية والمستفيدين من الخدمات
بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بورسعيد يضبط 130 كجم من مصنعات الدواجن واللحوم المجمدة مجهولة المصدر

حملة رقابية مشتركة بالتنسيق مع حي الشرق ومكتب أغذية المدينة لضبط السلع الغذائية مجهولة
حملة رقابية مشتركة بالتنسيق مع حي الشرق ومكتب أغذية المدينة لضبط السلع الغذائية مجهولة
محمد الغزاوى

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد من ضبط 130 كجم من مصنعات الدواجن واللحوم المجمدة مجهولة المصدر، داخل محل وثلاجة بأحد الأسواق بحي الشرق، وذلك خلال حملة رقابية مشتركة استهدفت التصدي للمخالفات التموينية وحماية صحة المواطنين.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد المستمرة لتكثيف الرقابة على الأسواق، وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة.

حملة رقابية مشتركة لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتعليمات محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف أماني مسعد صقر، وكيل المديرية، وبقيادة أحمد العربي، مدير الرقابة المركزية، ومحمد السحراوي، رئيس الرقابة المركزية.

وأسفرت الحملة، التي نُفذت بالتنسيق مع حي الشرق ومكتب أغذية المدينة، عن ضبط 50 كجم من مصنعات الدواجن المجمدة و80 كجم من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر، بإجمالي 130 كجم من المنتجات الغذائية، لعدم وجود فواتير أو مستندات تثبت مصدرها

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة، لمخالفة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 45 لسنة 2022 بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد استمرار حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف أحياء المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية ومطابقتها للاشتراطات المقررة، والتصدي بحسم لكافة صور الغش التجاري والمخالفات التموينية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.

وناشدت مديرية تموين بورسعيد المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو ممارسات تضر بسلامة السلع المتداولة، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، أو جهاز حماية المستهلك على الرقم 19588.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد التموين والتجارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

صلاح

بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح

منتخب مصر

هل يمكن استئناف عقوبتي حسام وإبراهيم أمام المحكمة الرياضية؟.. محام دولي يجيب

الرئيس دونالد ترامب

ترامب: يمكننا وقف العمليات العسكرية الآن مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

محمد هانى

محمد هاني يجدد عقده مع الأهلي حتى 2030

مفاجأة في سعر عيار ٢١ اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل 6270 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

عوض الوزير محافظ شبوة

اليمن.. مقتل 58 وإصابة 200 في هجوم للفصائل اليمنية على معسكر حكومي بشبوة

صورة توضيحية

الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو 9» فوق مضيق هرمز

ترشيحاتنا

منتدى مصر 2026.. 17 مليون مشاهدة و61 ألف مشارك في التحضير

حصاد أول أيام منتدى مصر 2026 .. السيسي يفتتح المناقشات ومدبولي يكشف خطة 2030

رابط استخراج كعب العمل 2026 عبر مصر الرقمية.. هل الخدمة مجانية؟

رابط استخراج كعب العمل 2026 عبر مصر الرقمية.. هل الخدمة مجانية؟

موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. تاريخ البداية ورؤية الهلال وعيد الفطر

موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. تاريخ البداية ورؤية الهلال وعيد الفطر

بالصور

ليلى زاهر وهشام جمال في ظهور أنيق بحفل «كيليان باريس» في دبي

هشام جمال وليلى أحمد زاهر من دبي
هشام جمال وليلى أحمد زاهر من دبي
هشام جمال وليلى أحمد زاهر من دبي

ليه بتفتكري المواقف المحرجة قبل النوم؟ أسباب نفسية وراء استرجاع الذكريات

ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم
ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم
ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم

بعد فقدان وزنه.. حمو بيكا رفقة زوجته شمس فى أحدث ظهور

حمو بيكا رفقة زوجته شمس
حمو بيكا رفقة زوجته شمس
حمو بيكا رفقة زوجته شمس

رائحة كريهة في الأنف باستمرار.. أسباب تحتاج إلى الانتباه

رائحة الأنف الكريهة
رائحة الأنف الكريهة
رائحة الأنف الكريهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد