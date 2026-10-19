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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يتابع تنفيذ التقييمات الوزارية بمدرسة الغرفة التجارية الإعدادية بنين

وكيل تعليم بورسعيد يتابع التقيمات الوزارية
وكيل تعليم بورسعيد يتابع التقيمات الوزارية
محمد الغزاوى

أجرى محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، جولة تفقدية بمدرسة الغرفة التجارية الإعدادية بنين التابعة لإدارة شرق التعليمية.

جاءت الجولة تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتوجيهات  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

 رافقه خلالها الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية التعليمية، والوقوف على انتظام الدراسة ومتابعة تنفيذ التقييمات الدراسية داخل المدارس.

وكيل تعليم بورسعيد يتابع تنفيذ التقييمات الوزارية بمدرسة الغرفة التجارية الإعدادية بنين

وتفقد مدير المديرية عددًا من فصول المدرسة، التي تضم ٦٨٤ طالبًا موزعين على ١٦ فصلًا دراسيًا، وذلك بحضور الأستاذ محمد الكحكي مدير المدرسة، حيث تابع انتظام العملية التعليمية، واطمأن على تحصيل الطلاب، ومدى الالتزام بتنفيذ التقييمات الوزارية وفقًا للتعليمات المنظمة، بما يسهم في متابعة المستوى الدراسي للطلاب والوقوف على مدى استيعابهم للمقررات الدراسية.

وحرص الأستاذ محمود بدوي على إجراء حوار مباشر مع الطلاب داخل الفصول، استفسر خلاله بنفسه عن مدى انتظامهم في أداء التقييمات الوزارية والتزامهم بتنفيذها، كما ناقشهم في أهميتها ودورها في قياس مستوى التحصيل الدراسي، ومتابعة نواتج التعلم بصورة مستمرة، والتعرف على نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى مزيد من الدعم، بما يساعد على تحسين مستوى الطلاب وتعزيز تحصيلهم العلمي.

وأكد مدير المديرية أن الجولات الميدانية تستهدف المتابعة المباشرة والوقوف على واقع العملية التعليمية داخل الفصول، والتأكد من انتظام الدراسة والتزام المدارس بالتعليمات والضوابط المنظمة، إلى جانب رصد الاحتياجات الفعلية والعمل على تذليل المعوقات التي قد تؤثر في انتظام العملية التعليمية.

بورسعيد محافظة بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم

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