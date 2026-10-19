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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد: استبدال مقاعد دراسية بفصلين بمدرسة أبو بكر الرسمية المتميزة لغات استجابة لشكوى أولياء الأمور

وكيل تعليم بورسعيد: استبدال مقاعد دراسية بفصلين بمدرسة أبو بكر الرسمية المتميزة لغات استجابة لشكوى أولياء الأمور
وكيل تعليم بورسعيد: استبدال مقاعد دراسية بفصلين بمدرسة أبو بكر الرسمية المتميزة لغات استجابة لشكوى أولياء الأمور
محمد الغزاوى

أكد الأستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أنه تم استبدال المقاعد الدراسية بفصلين بالمرحلة الإعدادية بمدرسة أبو بكر الرسمية المتميزة لغات، لعدم الملائمة للفئة العمرية.

وكيل تعليم بورسعيد: استبدال مقاعد دراسية بفصلين بمدرسة أبو بكر الرسمية المتميزة لغات استجابة لشكوى أولياء الأمور
 
 

وأوضح مدير تعليم بورسعيد، أنه تم رصد شكاوى لأولياء الأمور، بعدم ملائمة بعض المقاعد الدراسية بفصلين بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة لهذه الفئة العمرية، وتم تكليف الأستاذ ماجد فاروق وكيل إدارة شمال التعليمية بالفحص واستبدال جميع المقاعد محل الشكوى، وذلك في اطار الاستجابة السريعة ووضع الحلول الفورية لشكاوى أولياء الأمور.

بورسعيد محافظة بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم

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