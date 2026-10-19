محافظ بورسعيد: الوعي الوطني ومواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة لحماية استقرار الدولة المصرية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن منتدى مصر 2026 يمثل منصة مهمة لتعزيز الوعي الوطني، وترسيخ الهوية المصرية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاطلاع على ما تحقق من إنجازات ومشروعات بمختلف قطاعات الدولة، من خلال عرض البيانات الدقيقة والحقائق بشفافية ووضوح

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، في افتتاح أعمال منتدى مصر 2026، الذي شهد افتتاحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمركز مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من كبار رجال الدولة، حيث تناولت فعاليات المنتدى قضايا الهوية الوطنية والوعي المجتمعي ومخاطر الشائعات والمعلومات المضللة، ودور التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل وعي المواطنين

محافظ بورسعيد يشارك في فعاليات افتتاح أعمال منتدى مصر 2026

وأشار المحافظ إلى أهمية الرسائل التي أكد عليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح المنتدى، بشأن ضرورة رفع الوعي المجتمعي، والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة، وتعزيز الاستخدام الواعي والمسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في حماية المجتمع من محاولات نشر الأفكار المغلوطة والتأثير السلبي على وعي المواطنين، خاصة النشء والشباب

وأضاف محافظ بورسعيد أن الحفاظ على الدولة المصرية ومقدراتها الوطنية مسؤولية مشتركة، تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع، وترسيخ الوعي بحجم التحديات التي واجهتها مصر، وما تحقق من جهود وتضحيات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن عرض الحقائق والبيانات بشفافية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ودعم مسيرة التنمية الشاملة