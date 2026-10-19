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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشكيل لجنة من مديرية الإسكان والطرق لمراجعة أعمال تطوير منطقة النصر ببورسعيد

متابعة ميدانية للتأكد من جودة الأعمال المنفذة ورصد الملاحظات بمنطقة النصر بحي الضواحي
متابعة ميدانية للتأكد من جودة الأعمال المنفذة ورصد الملاحظات بمنطقة النصر بحي الضواحي
محمد الغزاوى

في إطار تنفيذ تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية أمس بمنطقة النصر بحي الضواحي، تم تشكيل لجنة من مديرية الإسكان والطرق،  بدأت أعمالها اليوم لمراجعة أعمال التطوير بالمنطقة، والتأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية المطلوبة.

متابعة ميدانية للتأكد من جودة الأعمال المنفذة ورصد الملاحظات بمنطقة النصر بحي الضواحي

وتتولى اللجنة متابعة مختلف الأعمال الجاري تنفيذها، ومراجعة مستوى التنفيذ ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع، ورصد أية ملاحظات تتعلق بجودة الأعمال ومدى الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية المحددة، وذلك في ضوء ملاحظات المحافظ خلال جولته الميدانية وحرصه على الارتقاء بمستوى مشروعات التطوير وتحقيق الاستفادة المرجوة منها للمواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات التطوير بمحافظة بورسعيد، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن جودة التنفيذ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد حي الضواحي

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