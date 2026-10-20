وكيل تعليم بورسعيد يوجه بالتحقيق في السلبيات المرصودة خلال جولته بإحدى المدارس

أجرى محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، جولة تفقدية بمدرسة بورسعيد الرسمية لغات التابعة لإدارة شرق التعليمية، للوقوف على انتظام العملية التعليمية ومتابعة الانضباط المدرسي ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وخلال الجولة وجه محمود بدوي مدير إدارة شرق التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في السلبيات التي تم رصدها بالمدرسة، مع سرعة الوقوف على أسبابها ومراجعة أوجه القصور والعمل على معالجتها، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل المدرسي وتحقيق الانضباط داخل المدرسة.

وكيل تعليم بورسعيد يوجه بالتحقيق في السلبيات المرصودة خلال جولته بمدرسة بورسعيد الرسمية لغات

وشملت الملاحظات المرصودة ضعف تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، وتدني مستوى النظافة العامة، وعدم تنظيم دخول الطلاب وخروجهم للفصول بين الفترات الدراسية، إلى جانب مراجعة منظومة الإشراف العام بالمدرسة، والتأكد من فاعليتها في متابعة الطلاب والحفاظ على انتظام اليوم الدراسي.





جاء ذلك رفقة محمد طه بدوي مدير إدارة شرق التعليمية، ورائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، ومحمد عطية مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات، وبحضور سوزان مسعد مديرة المدرسة.