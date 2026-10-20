محافظ بورسعيد يفاجئ المركز التكنولوجي بحي العرب ويوجه بسرعة إنهاء معاملات المواطنين

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة مفاجئة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي العرب، انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطلاع على معدلات الإنجاز في إنهاء المعاملات، وذلك في إطار حرص المحافظة على تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

توجيه بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين بالمراكز التكنولوجية بكل حي لتعزيز التواصل المباشر والاستماع إلى مطالبهم

وخلال الجولة، اطلع محافظ بورسعيد على سير العمل داخل المركز التكنولوجي، وموقف الطلبات المقدمة من المواطنين، ونسب الإنجاز في فحص وإنهاء المعاملات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بسرعة إنجاز الخدمات وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تتسبب في تأخير مصالح المواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة سرعة إنهاء معاملات المواطنين، وحسن استقبالهم والتعامل معهم، مع الاهتمام بشكاواهم والعمل على الاستجابة لها بصورة عاجلة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطنين عن أداء الجهاز التنفيذي.

وفي سياق متصل، وجع اللواء إبراهيم أبو ليمون بتكثيف عمل لجان تحصيل المتأخرات، وتعزيز جهود التحصيل وفقا للقواعد المنظمة مع تخصيص مكافآت للعاملين بهذه اللجان تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد ورفع معدلات الأداء، بما يدعم كفاءة منظومة العمل ويحقق المستهدفات المطلوبة.

كما وجه محافظ بورسعيد بتنظيم لقاء أسبوعي للمواطنين بالمركز التكنولوجي بكل حي، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لعرض مطالبهم وشكاواهم بصورة مباشرة، والعمل على بحثها والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يعزز التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين ويسهم في سرعة إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية لأداء المراكز التكنولوجية بمختلف الأحياء، وتقييم مستوى الخدمات ومعدلات الإنجاز بصورة دورية، مشددا على أن سرعة إنجاز معاملات المواطنين، وحسن التعامل معهم، والاستجابة الفعالة لشكاواهم، تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.