المصري يستأنف تدريباته غدا الأربعاء ببورسعيد استعدادا للبنك الأهلي

أعلن الجهاز الفني للنادى المصري بقيادة أحمد سامى استئناف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته مساء غد الأربعاء على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد.

المصري يستأنف تدريباته غدا الأربعاء ببورسعيد استعدادًا للبنك الأهلي

يأتي ذلك استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثامنة من دوري أورا والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر اقامتها في الخامسة مساء الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري على إستاد السويس الجديد.

كان استاد السويس استضاف أمس الاثنين مباراة الفريق بالجولة السابعة من البطولة ذاتها والتي جمعته بنظيره فريق أبو قير للأسمدة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.