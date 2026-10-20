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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد تشارك بـ213 مشروعًا في الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لعام 2026

تصعيد 8 مشروعات من بورسعيد للمنافسة على مستوى الجمهورية
تصعيد 8 مشروعات من بورسعيد للمنافسة على مستوى الجمهورية

شارك الدكتور  عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، في المؤتمر الإقليمي الذي تستضيفه محافظة الإسماعيلية، ويجمع محافظات القناة الثلاث: الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، للإعلان عن المشروعات الفائزة والمتأهلة ضمن الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لعام 2026، وذلك بحضور الدكتور المهندس  أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور  محمد علام، نائب محافظ السويس، وممثلي الجهات التنفيذية واللجان المعنية بالمبادرة وأصحاب المشروعات المشاركة والفائزة.

تصعيد 8 مشروعات من بورسعيد للمنافسة على مستوى الجمهورية

واستهل نائب محافظ بورسعيد كلمته بتقديم الشكر والتقدير للواء أركان حرب  نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، والدكتور المهندس  أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، على استضافة المؤتمر والجهود المبذولة في تنظيمه، بما يعزز التعاون والتكامل بين محافظات إقليم القناة، ويدعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال المشروعات الخضراء الذكية.

وفي هذا السياق، شاركت محافظة بورسعيد بعدد 213 مشروعًا في الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لعام 2026، في إطار دعم الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف تحقيق أثر اقتصادي وبيئي ومجتمعي، وتعزيز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وقامت اللجنة التنفيذية المشكلة بقرار اللواء / إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، برئاسة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد و استاذ محمد فراج المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيه بالمحافظة ، رقم 763 لسنة 2026، بتقييم 60 مشروعًا من مختلف الفئات المستهدفة، والتي تشمل المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة»، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وأسفرت أعمال التقييم عن تصعيد 8 مشروعات من مختلف الفئات على مستوى محافظة بورسعيد، لتكون ضمن المشروعات المتنافسة على مستوى جمهورية مصر العربية، في خطوة تعكس تنوع المشروعات والأفكار المطروحة، واهتمام المحافظة بدعم المبادرات التي تقدم حلولًا مبتكرة للتحديات البيئية والتنموية.

وأكدت الكلمة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا يعكس توجه الدولة المصرية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، من خلال تشجيع المشروعات التي توظف التكنولوجيا الحديثة في ترشيد استهلاك الموارد، والحد من الانبعاثات، وإدارة المخلفات، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.

كما تتيح المبادرة فرصًا حقيقية أمام أصحاب الأفكار والمشروعات، سواء من الأفراد أو المؤسسات ورواد الأعمال، لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ذات أثر اقتصادي وبيئي واجتماعي ملموس، بما يسهم في دعم الاستثمار الأخضر، وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتأتي مشاركة محافظة بورسعيد في هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع الابتكار ودعم المشروعات الواعدة، وتعزيز التعاون بين محافظات إقليم القناة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتوسيع نطاق الاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات الاستدامة والتنمية الخضراء.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظة الإسماعيلية محافظة السويس

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