محافظ بورسعيد يتفقد وحدة طب أسرة بنك الإسكان بحي الضواحي لمتابعة مستوى الخدمات الطبية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، وحدة طب اسرة بنك الاسكان بحي الضواحي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بالمحافظة، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، والدكتورة دنيا محمد السيد، رئيسة الوحدة

محافظ بورسعيد يلتقي المترددين على الوحدة .. والمواطنون يشيدون بمستوى الخدمة المقدمة

وخلال جولته، التقى المحافظ عددًا من المترددين على الوحدة، واستمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، حيث أشاد المواطنون بمستوى الخدمة المقدمة، مؤكدًا أهمية توفير رعاية صحية لائقة للمواطنين، والحرص على انتظام سير العمل داخل الوحدة، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية بالكفاءة المطلوبة

وأكد محافظ بورسعيد استمرار الجولات الميدانية لمتابعة مستوى الأداء داخل المنشآت الصحية، ورصد أي ملاحظات والعمل على تلافيها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة