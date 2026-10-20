الإسماعيلية تستضيف مؤتمر إقليم القناة للمشروعات الخضراء الذكية بمشاركة بورسعيد والسويس

استضافت محافظة الإسماعيلية، مؤتمر إقليم القناة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، وذلك بالقرية الأوليمبية بالإسماعيلية، لاستعراض المشروعات المتميزة وتكريم النماذج الفائزة التي تقدم حلولًا مبتكرة للتحديات البيئية والتنموية، في إطار جهود الدولة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والأستاذ الدكتور محمد عبد الله علام، نائب محافظ السويس، إلى جانب ممثلي المحافظات الثلاث والجهات المعنية بالمبادرة، وأعضاء اللجان التنفيذية، ونخبة من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال والمبتكرين.

وأكد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الخضراء الذكية، باعتبارها أحد المسارات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية تشجيع رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة على تقديم مشروعات قابلة للتطبيق، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، أن المشروعات الخضراء الذكية لم تعد مجرد أفكار ابتكارية، بل أصبحت ضرورة تنموية تفرضها التحديات البيئية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي في هذه المشروعات يبدأ من دعم العقول المبدعة، وتحويل أفكار الشباب والباحثين ورواد الأعمال إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، تحقق عائدًا اقتصاديًا ومجتمعيًا ملموسًا.

وأوضح نائب المحافظ أن استضافة الإسماعيلية لمؤتمر إقليم القناة تعكس أهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات بين المحافظات الثلاث، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام المشروعات الواعدة، ويعزز فرص الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن المحافظة حريصة على توسيع قاعدة المشاركة في المبادرة، خاصة بين الشباب والمرأة ورواد الأعمال، وتقديم الدعم الفني والتدريبي اللازم للمشاركين، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على تكريم الأفكار المتميزة، وإنما يمتد إلى تشجيع تحويلها إلى مشروعات حقيقية تسهم في توفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة، ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، اتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتضمنت فعاليات المؤتمر استعراض المشروعات المشاركة والتعريف بأهدافها والحلول الذكية التي تقدمها لمواجهة التحديات البيئية والمجتمعية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، والزراعة المستدامة، وإدارة المخلفات والموارد المائية، والنقل المستدام، والمدن الذكية، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي، والتكيف مع التغيرات المناخية، والسياحة المستدامة واستعادة النظم البيئية.

وشهدت المبادرة بمحافظة الإسماعيلية إقبالًا ملحوظًا، حيث استقبلت المحافظة ٢٣٠ مشروعًا متقدمًا، استوفى منها ٤٦ مشروعًا الشروط والمعايير المحددة للمشاركة، فيما شهد المؤتمر تكريم ١٥ من أصحاب المشروعات الفائزة، وتوزيع الدروع وشهادات التقدير، تقديرًا لأفكارهم المتميزة وإسهاماتهم في تقديم حلول مبتكرة تدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وجاءت نتائج المراكز الأولى في الفئات الست المعلنة، بحصول الأستاذة أمنية محمد عبد الحميد نوفل على المركز الأول في فئة المشروعات كبيرة الحجم، عن مشروع «صناعة خضراء برؤية مصر ٢٠٣٠»، فيما حصل المهندس حسن محمد جودة على المركز الأول في فئة المشروعات المتوسطة، عن مشروع «منصة Ibulid الذكية لإدارة وتشغيل المرافق المستدامة».

وفي فئة المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة»، حصل المهندس حاتم عبد اللطيف على المركز الأول عن مشروع «Reef Renewable Energy Eco Farm»، بينما حصل الدكتور محمد علي المصري على المركز الأول في فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، عن مشروع «RBB للإنتاج العضوي المتجدد».

كما حصل الأستاذ الدكتور مجدي إسماعيل عبد العزيز على المركز الأول في فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، عن مشروع «الري والتسميد الذكي الدقيق»، فيما حصل الدكتور محمد صابر إبراهيم صالح على المركز الأول في فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، عن مشروع «المنظومة الذكية لإدارة نظام الأيروبونيك بالذكاء الاصطناعي، باستخدام مياه الاستزراع السمكي لإنتاج خضروات صحية وآمنة».

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة الإسماعيلية، الدكتور محمد أحمد رمضان، والدكتور محمد أحمد محمد، ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس سمير صبري، ممثل الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية والمهندس محمد محمود حسن، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأستاذ الدكتور حمدي محمد محمود، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة لبنى عبد الحميد ذكي، مقررة المجلس القومي للمرأة؛ والأستاذ الدكتور علي معوض، ممثل المجلس القومي للمرأة والدكتورة جيهان عبد النبي، ممثلة جهاز تنمية المشروعات بالإسماعيلية ، والدكتورة مروة محسن حسن، مدير إدارة شؤون البيئة والمهندس محمد علي غريب، مسؤول المنصة والأستاذ الدكتور أحمد محمد محمود، منسق جامعة قناة السويس.

وتأتي استضافة الإسماعيلية لمؤتمر إقليم القناة في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين المحافظات الثلاث، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات الابتكار البيئي، ودعم المشروعات الواعدة وربطها بفرص التمويل والاستثمار، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات ذات مردود اقتصادي واجتماعي وبيئي، ويدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أخضر أكثر استدامة، اتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.