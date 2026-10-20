8 مشروعات من بورسعيد تتأهل للمنافسة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلن الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، تصعيد 8 مشروعات من مختلف الفئات للمنافسة على مستوى الجمهورية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لعام 2026، في إطار جهود المحافظة لدعم الابتكار البيئي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وذكرت محافظة بورسعيد، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الإعلان جاء خلال مشاركة نائب المحافظ في المؤتمر الإقليمي الذي تستضيفه محافظة الإسماعيلية، بمشاركة محافظات إقليم القناة الثلاث: الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، للإعلان عن المشروعات الفائزة والمتأهلة ضمن الدورة الرابعة للمبادرة.

وجاءت المشاركة تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، إبراهيم أحمد أبو ليمون، وبحضور الدكتور أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور محمد علام، نائب محافظ السويس، إلى جانب ممثلي الجهات التنفيذية واللجان المعنية بالمبادرة وأصحاب المشروعات المشاركة والفائزة.

وخلال كلمته، أعرب نائب محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لمحافظ الإسماعيلية، نبيل السيد حسب الله، ونائبه الدكتور أحمد عصام الدين، على استضافة المؤتمر والجهود المبذولة في تنظيمه، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين محافظات إقليم القناة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال المشروعات الخضراء الذكية.

وأكد عثمان أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل نموذجًا وطنيًا لدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تشجيع المشروعات التي توظف التكنولوجيا الحديثة في ترشيد استهلاك الموارد، والحد من الانبعاثات، وتحسين إدارة المخلفات، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أن المبادرة تتيح فرصًا لأصحاب الأفكار والمشروعات، من الأفراد والمؤسسات ورواد الأعمال، لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تحقق آثارًا اقتصادية وبيئية واجتماعية ملموسة، وتسهم في دعم الاستثمار الأخضر، وتوفير فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ويأتي تصعيد المشروعات الثمانية في إطار مشاركة محافظة بورسعيد في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تستهدف دعم الحلول المبتكرة للتحديات البيئية والتنموية، وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا في بناء مستقبل أكثر استدامة.