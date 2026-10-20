خلال جولته بالضواحي.. محافظ بورسعيد يوجه ببدء أعمال تطوير المرحلة الثانية بمنطقة السيدة نفيسة

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عددًا من المواطنين بمنطقة السيدة نفيسة، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، موجها الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.

ورافق المحافظ خلال الجولة محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي.

وخلال الجولة، أبدى المحافظ استياءه من مستوى النظافة بمنطقة السيدة نفيسة، ووجّه شركة النظافة المختصة بسرعة رفع المخلفات المتراكمة فورًا، مع تكثيف أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة المحيطة بالسكان.

محافظ بورسعيد يبدي استياءه من مستوى النظافة بالمنطقة

كما شدد المحافظ على ضرورة رفع الإشغالات بالمنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات التي تعوق حركة المواطنين، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير الحركة وتحسين المظهر العام.

كما وجه محافظ بورسعيد بالبدء في أعمال تطوير المرحلة الثانية من منطقة السيدة نفيسة، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية أفضل لأهالي المنطقة.

وأكد المحافظ أهمية سرعة تنفيذ التوجيهات والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان تحسين مستوى النظافة والخدمات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.