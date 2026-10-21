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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة العبور الإعدادية بنين .. ويوجه مدير عام التعليم العام بإزالة السلبيات المرصودة

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة العبور الإعدادية بنين .. ويوجه مدير عام التعليم العام بإزالة السلبيات المرصودة
وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة العبور الإعدادية بنين .. ويوجه مدير عام التعليم العام بإزالة السلبيات المرصودة
محمد الغزاوى

تفقد الأستاذ محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد،  اليوم، مدرسة العبور الإعدادية بنين، يرافقه الأستاذ رائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء داخل المدرسة.

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد  مدرسة العبور الإعدادية بنين .. ويوجه مدير عام التعليم العام بإزالة السلبيات المرصودة

جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد عزام، مدير المدرسة التابعة لإدارة شمال التعليمية ، والتي تضم ٢٠ فصلًا بإجمالي ٨٩٩ طالبًا بالصفوف الثلاثة .

وخلال الزيارة، وجه الأستاذ محمود بدوي تعليماته لمدير عام التعليم العام بضرورة سرعة إزالة السلبيات المرصودة بالمدرسة ، ومراجعة التوجيهات المختصة للجداول الدراسية والعمل على سد العجز في المعلمين وعدم التخبط في تنفيذ التقييمات الوزارية ، إلى جانب مراجعة نسب غياب الطلاب، والتأكيد على تفعيل الوسائل التعليمية داخل المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة بالفصول، بما يسهم في تحقيق الانضباط المدرسي وتحسين جودة العملية التعليمية.

بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم محافظة بورسعيد

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