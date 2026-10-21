محافظ بورسعيد يستقبل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة لبحث سبل التعاون المشترك.. صور

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، المهندس أحمد عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وذلك بديوان عام المحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة لبحث سبل التعاون المشترك

جاء ذلك بحضور المهندسة عزيزة طايع، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، والمهندسة أمل الألفي مدير إدارة التنمية الحضرية ببورسعيد والوفد المرافق، حيث تناول اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة والشركة، ودعم الجهود المبذولة لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يتماشى مع متطلبات التنمية التي تشهدها المحافظة ويلبي احتياجات المواطنين.

وأكد اللقاء أهمية تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواصلة التعاون المشترك بما يدعم خطط التطوير والارتقاء بالبنية التحتية بمحافظة بورسعيد.