تفقد محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، مدرسة أبي بكر الصديق الرسمية لغات التابعة لإدارة شمال التعليمية، يرافقه رائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء والانضباط المدرسي.

وكيل تعليم بورسعيد يشيد بانضباط العملية التعليمية بمدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات

جاء ذلك بحضور منى البهنساوي، مدير المجمع، الذي يضم 25 فصلًا دراسيًا، إلى جانب 4 قاعات لمرحلة رياض الأطفال، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب به 1286 طالبًا وطالبة، موزعين بواقع 167 بمرحلة رياض الأطفال، و536 بالمرحلة الابتدائية، و312 بالمرحلة الإعدادية، و217 بالمرحلة الثانوية.

وخلال جولته، أعرب محمود بدوي عن تقديره لجهود إدارة المدرسة بقيادة منى البهنساوي ولجميع العاملين بالمدرسة ، مشيدًا بما لمسه من انتظام سير العملية التعليمية والانضباط الكامل لهيئة التدريس، فضلًا عن المظهر الحضاري المتميز للمدرسة، الذي يعكس مستوى الاهتمام بالبيئة المدرسية ويضعها في مصاف المدارس الرسمية المتميزة على مستوى المحافظة.