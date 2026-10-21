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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد.. ضبط نصف طن من اللحوم ومصنعاتها مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي

تغير ملحوظ في الخواص الطبيعية للحوم المضبوطة.. وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة
تغير ملحوظ في الخواص الطبيعية للحوم المضبوطة.. وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة
محمد الغزاوى

واصلت الأجهزة الرقابية بمحافظة بورسعيد جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك

تغير ملحوظ في الخواص الطبيعية للحوم المضبوطة.. وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة

وفي هذا الإطار، شنت حملة تفتيشية مشتركة ومفاجئة من جهاز حماية المستهلك وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية والمحال العامة، للتصدي للمخالفات المتعلقة بتداول وعرض المنتجات الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن من اللحوم ومصنعات اللحوم داخل أحد المخازن ببورسعيد، دون وجود بيانات توضح صلاحيتها أو مصدرها، مع ثبوت وجود تغير ملحوظ في خواصها الطبيعية، بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية والقواعد المنظمة لتداول وتخزين المنتجات الغذائية.

وأكد جهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار التنسيق المشترك مع مختلف الأجهزة الرقابية، وتكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت الغذائية بمختلف أحياء بورسعيد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وتهيب الأجهزة الرقابية بالمواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال القنوات الرسمية:

📞 جهاز حماية المستهلك: 19588

بورسعيد حماية المستهلك محافظة بورسعيد سلامة الغذاء

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