عقد الأستاذ محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعًا بمقر مكتبه بديوان المديرية، بحضور الأستاذ إيهاب عبد المقصود، مدير عام الشؤون التنفيذية، والأستاذة رانيا جوهر، مدير إدارة تنسيق الخدمات، والأستاذة بسنت نجم، موجه عام التربية النفسية، والأستاذة نجلاء سالم، موجه عام التربية الاجتماعية؛ لمناقشة آليات إعادة توزيع الأخصائيين على المدارس وسد العجز في التخصصات المستهدفة.

وتناول الاجتماع مراجعة توزيع الأخصائيين وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة وفقًا للكثافات الطلابية وطبيعة العمل، مع دراسة إعادة توزيع الأخصائيين من المدارس التي بها فائض إلى المدارس الأكثر احتياجا، خاصة المدارس الجديدة والنائية، بما يحقق التوازن في توزيع القوى البشرية ويضمن توفير الرعاية النفسية والاجتماعية المناسبة للطلاب.

وكيل تعليم بورسعيد يبحث إعادة توزيع الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لتحقيق التوازن في احتياجات المدارس

وأكد الأستاذ محمود بدوي على ضرورة حصر العجز والزيادة بدقة، وتحقيق الاستفادة من الكوادر المتاحة، وتوزيع الأعباء الوظيفية بصورة عادلة، بما يحد من تكدس الأخصائيين في بعض المدارس مقابل وجود عجز في مدارس أخرى، مشددًا على الالتزام بالقرارات الوزارية والنشرات المنظمة لأعمال التوجيه الفني وحركات النقل والندب، وضمان قانونية الإجراءات وشفافيتها.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود مديرية التربية والتعليم ببورسعيد لتوزيع الموارد البشرية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يدعم استقرار العمل المدرسي ويعزز جودة الخدمات التربوية والنفسية والاجتماعية المقدمة للطلاب.