محافظ بورسعيد يستقبل 140 حالة إنسانية من الأسر الاكثر احتياجا

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جهوده في ملف المساعدات الإنسانية، من خلال عقد لقاءات لجنة المساعدات الإنسانية الشهرية، التي تستهدف الوقوف على احتياجات المواطنين وتقديم أوجه الدعم اللازمة للحالات المستحقة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر البسيطة ومحدودي الدخل

محافظ بورسعيد يستقبل 140 حالة إنسانية خلال لقاءات لجنة المساعدات الإنسانية الشهرية

واستقبل محافظ بورسعيد 140 حالة إنسانية من الأسر الاكثر احتياجا، حيث جرى تسليم مساعدات متنوعة بقيمة إجمالية بلغت مليونًا ونصف المليون جنيه، شملت مساعدات مالية وعينية، ومواد غذائية ولحومًا وملابس، و ماكينات خياطة لدعم بعض الحالات وتمكينها من توفير مصدر دخل يساعدها على مواجهة متطلبات الحياة، كما شمل اللقاء تسليم بطاطين و أطراف صناعية وكراسي متحركة لدعم ذوي الهمم، في إطار توجه المحافظة نحو تنويع أوجه المساندة بما يتناسب مع احتياجات كل حالة

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والأستاذة رشا الحمامي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، والدكتور اسماعيل الحفناوي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، والأستاذة إيمان مسعد مدير مديرية العمل، والأستاذ محمد حلمي، مدير مديرية التموين، والمهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين والاستاذ محمد جبر رئيس مجلس إدارة النورس ستايل، و المهندس على جبر نائب رئيس مجلس إدارة النورس ستايل وممثلي التضامن الاجتماعي و الجهات المختصة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن المحافظة تعمل جاهدة على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير أوجه الدعم التي تلبي احتياجاتها الفعلية، مشددًا على أن «قطارات الخير لن تتوقف» وأن المحافظة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والتوسع في المبادرات التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه المواطنين وحرصها على تعزيز التكافل الاجتماعي

وأضاف المحافظ أن لجنة المساعدات الإنسانية الشهرية تمثل إحدى الآليات المهمة للتعامل المباشر مع احتياجات المواطنين، من خلال بحث الحالات المعروضة ودراسة ظروفها الاجتماعية والمعيشية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، لتحديد أوجه المساندة المناسبة لكل حالة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، سواء من خلال المساعدات المالية والعينية أو المساهمة في توفير فرص تساعد الأسر على تحسين أوضاعها الاقتصادية

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية سرعة فحص الطلبات والاستجابة للحالات الإنسانية وفقًا لظروف كل حالة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، مؤكدًا أن الاهتمام بالأسر البسيطة ومحدودي الدخل يأتي في مقدمة أولويات العمل، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم أوجه الرعاية والمساندة اللازمة لهم، في إطار الإمكانات المتاحة والقواعد المنظمة

وتعكس المساعدات المقدمة تنوعًا في آليات الدعم، بما لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والملابس والمساعدات المالية، بل يمتد إلى دعم التمكين الاقتصادي من خلال توفير ماكينات الخياطة لبعض الحالات، بما يساعد على اكتساب مصدر دخل وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة الأعباء المعيشية بصورة أكثر استدامة

وفي ختام اللقاء، أكد المحافظ استمرار التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، والعمل على بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يحقق استجابة أكثر فاعلية لاحتياجاتهم، ويسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بمحافظة بورسعيد