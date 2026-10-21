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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بورسعيد تترجم رؤيتها نحو «جامعة ناطقة بالإنجليزية» لبرامج تدريبية لطلابها

رئيس الجامعة: إتقان اللغة الإنجليزية ركيزة أساسية لإعداد خريج قادر على المنافسة عالميًا
رئيس الجامعة: إتقان اللغة الإنجليزية ركيزة أساسية لإعداد خريج قادر على المنافسة عالميًا
محمد الغزاوى

اختتمت جامعة بورسعيد فعاليات البرنامج التدريبي للمحادثة باللغة الإنجليزية، المخصص لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج المعلوماتية التعليمية باللغة الإنجليزية (Educational Informatics Program) بكلية التربية النوعية، وذلك بالمركز الجامعي للتطوير المهني، وباستضافة وتنظيم وحدة تدريب جامعة بورسعيد.
 

رئيس الجامعة: إتقان اللغة الإنجليزية ركيزة أساسية لإعداد خريج قادر على المنافسة عالميًا

ويأتي البرنامج في سياق توجه الجامعة نحو تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات، من خلال تقديم برامج نوعية تستجيب لمتطلبات الدراسة الجامعية وسوق العمل، وتسهم في تعزيز كفاءة الطلاب اللغوية والتواصلية، بما يدعم قدرتهم على الانفتاح على التجارب الدولية ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التعليم والتكنولوجيا.

وأكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، بهذه المناسبة أن إتقان اللغة الإنجليزية لم يعد مجرد مهارة إضافية، بل أصبح ضرورة أساسية لإعداد خريج جامعي قادر على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، والتواصل الفعّال مع المؤسسات والجامعات العالمية.


وأضاف رئيس الجامعة أن استراتيجية «جامعة ناطقة باللغة الإنجليزية» تستهدف ترسيخ ثقافة استخدام اللغة الإنجليزية في المواقف الأكاديمية والمهنية، من خلال التوسع في البرامج التدريبية والتطبيقية التي تمنح الطلاب فرصًا حقيقية للممارسة، وتساعدهم على اكتساب الثقة في التعبير عن أفكارهم وعرض مشروعاتهم والتفاعل مع مختلف الثقافات.
وأشار إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في قدرات طلابها وتنمية مهاراتهم اللغوية والشخصية والمهنية، باعتبارهم محور العملية التعليمية وهدفها الأساسي، مؤكدًا استمرار دعم المبادرات والبرامج التدريبية التي تسهم في إعداد خريجين يمتلكون أدوات المعرفة والتواصل والابتكار، وقادرين على تمثيل الجامعة بصورة مشرفة في مختلف المحافل.
وشهد اليوم الختامي للبرنامج كلمة الأستاذة الدكتورة هبة يوسف سليمان، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، التي استعرضت خلالها أنشطة المركز ودوره في إعداد الطلاب وتأهيلهم للحياة المهنية، مؤكدة أهمية البرامج التدريبية في صقل مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل، كما تناولت دور العمل التطوعي في تنمية قدرات الطلاب، وتعزيز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية، وتوسيع مشاركتهم الإيجابية داخل المجتمع الجامعي.
وقدمت البرنامج التدريبي الدكتورة مروة العليدي، مدرس اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة بورسعيد، حيث ركز البرنامج على تنمية مهارات المحادثة والتواصل باللغة الإنجليزية، وإتاحة الفرصة للطلاب للتدريب العملي وتطبيق ما اكتسبوه من مهارات خلال الجلسات التدريبية.
واختُتمت الفعاليات بتقديم الطلاب مجموعة من العروض التقديمية باللغة الإنجليزية، التي عكست مدى استفادتهم من البرنامج وقدرتهم على توظيف المهارات المكتسبة في التعبير عن الأفكار وتنظيم المحتوى والتحدث أمام الآخرين، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويدعم استعدادهم للمواقف الأكاديمية والمهنية المستقبلية.
والجدير بالذكر فقد نظمت وحدة تدريب جامعة بورسعيد منذ اسبوع بمقر كلية التربية للطفولة المبكرة فعاليات البرنامج التدريبي للمحادثة باللغة الإنجليزية – المستوى الثاني، والمخصص للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطفولة المبكرة، وذلك بحضور الأستاذة الدكتورة/ أماني الدسوقي، عميدة الكلية.
وقدمت التدريب م.م/ مروة الناغية، في إطار دعم وتنمية المهارات اللغوية والأكاديمية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتعزيز قدراتهم على التواصل باللغة الإنجليزية بكفاءة في المواقف الأكاديمية والمهنية.

وتؤكد جامعة بورسعيد، من خلال هذه البرامج، استمرار جهودها في تطوير مهارات طلابها، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، وتوفير بيئة جامعية داعمة للتميز والتواصل الدولي، بما يترجم رؤيتها نحو جامعة أكثر انفتاحًا على العالم، وخريج أكثر قدرة على المنافسة والإبداع.

بورسعيد جامعة بورسعيد اللغة الانجليزية تدريب الطلاب

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