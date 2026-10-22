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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد تستضيف فعالية دولية في كرة القدم بمشاركة رابطة اللاعبين الإيطاليين

نائب محافظ بورسعيد يشارك في الفعالية الدولية التي تجمع الشباب وتعزز قيم التسامح والتعاون والاندماج المجتمعي
نائب محافظ بورسعيد يشارك في الفعالية الدولية التي تجمع الشباب وتعزز قيم التسامح والتعاون والاندماج المجتمعي
محمد الغزاوى

شارك الدكتور  عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، في فعاليات مشروع «متحدون من أجل كرة القدم – ركل وتوحيد» (United by Football – Kick & Unite)، والمُقامة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورفؤاد.

جاء ذلك بحضور سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، والدكتور محمد فهمي شحاته، مدير فرع بورسعيد للأكاديمية، ومحمود أبو اليزيد، مسؤول شركة ENI، وعدد من مسؤولي الأكاديمية، في إطار تعزيز دور الرياضة كأداة فعالة للتواصل الإنساني والثقافي، وترسيخ قيم التعاون والاحترام المتبادل والاندماج المجتمعي.

نائب محافظ بورسعيد يشارك في الفعالية الدولية التي تجمع الشباب وتعزز قيم التسامح والتعاون والاندماج المجتمعي

ويأتي تنظيم هذه الفعالية الدولية بمدينة بورفؤاد، بما تمتلكه من تاريخ عريق ومقومات حضارية وموقع متميز، تأكيدًا على أهمية الرياضة في توحيد الشعوب، وفتح آفاق جديدة أمام النشء والشباب لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم، في بيئة تقوم على التسامح والمساواة وتكافؤ الفرص.

ويُنفذ المشروع بالتعاون بين رابطة لاعبي كرة القدم الإيطاليين (AIC)، وشركة إيني (Eni)، ومؤسسة إيني فاونديشن (Eni Foundation)، في إطار شراكة تستهدف توظيف الرياضة في دعم التنمية المجتمعية، وتعزيز التواصل بين المشاركين من خلفيات مختلفة، بما يسهم في ترسيخ القيم الإنسانية والرياضية النبيلة.

واكدن محافظة بورسعيد اهتمامها بالمبادرات التي تجعل من الرياضة وسيلة للتنمية وبناء الإنسان، وتدعم الجهود الرامية إلى توفير فرص إيجابية للنشء والشباب، وتعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة.

بورسعيد محافظة بورسعيد بورفؤاد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

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