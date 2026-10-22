محافظ بورسعيد يوجه برفع جاهزية فرق الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة بتكثيف الاستعدادات لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار، ورفع درجة الجاهزية بكافة الأحياء، من خلال إعداد خطة عمل متكاملة للتعامل الفوري مع تداعيات التقلبات الجوية، والحد من تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية واستمرار تقديم الخدمات الأساسية دون تأثر

وأكد محافظ بورسعيد أهمية التنسيق المستمر بين الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المعنية، مع تكثيف أعمال المرور الميداني على الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، ومراجعة كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، والتأكد من تطهير بالوعات الأمطار ومطابق الصرف ورفع أي مخلفات أو عوائق قد تؤثر على سرعة تصريف المياه، مع إجراء الصيانة اللازمة للمعدات المستخدمة في أعمال المواجهة

محافظ بورسعيد يشدد على المتابعة الميدانية المستمرة والتدخل الفوري لسحب مياه الأمطار

كما وجه محافظ بورسعيد بالتأكد من الجاهزية الفنية الكاملة لسيارات ومعدات شفط وسحب مياه الأمطار، وتوزيعها وفقًا لخطة انتشار مدروسة تغطي مختلف الأحياء والمناطق الأكثر عرضة لتجمعات المياه، مع توفير الأطقم الفنية والعمالة اللازمة للعمل على مدار الساعة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو طوارئ ناتجة عن سقوط الأمطار

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الطقس، والتنسيق الدائم بين غرف العمليات والجهات التنفيذية، مع سرعة الإبلاغ عن أي تجمعات للمياه أو معوقات طارئة، والتحرك الفوري لاحتوائها، إلى جانب التأكد من جاهزية فرق الطوارئ والمعدات اللازمة للتعامل مع مختلف المواقف، وعدم السماح بوجود أي معوقات تؤثر على حركة المواطنين أو المركبات

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار المتابعة الميدانية لمدى تنفيذ خطة الاستعدادات الشتوية، ومراجعة جاهزية الأجهزة المعنية، بما يضمن التعامل بكفاءة وسرعة مع موجات الطقس غير المستقر، والحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية بمختلف أنحاء المحافظة