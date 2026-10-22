رئيس جامعة بورسعيد يتابع جاهزية المنشآت الجامعية الجديدة.. ومراجعة دقيقة للتجهيزات

واصل الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، متابعته الدورية للمشروعات الإنشائية الجديدة، للوقوف على مستجدات أعمال التنفيذ والتجهيز، وتسريع معدلات الإنجاز، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة الإجراءات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية جامعة بورسعيد لتطوير بنيتها التحتية والارتقاء بكفاءة منشآتها الجامعية، وتعزيز جاهزيتها لتلبية متطلبات التطوير في المجالات التعليمية والإدارية والتكنولوجية

رئيس الجامعة: نعمل على تجهيز منشآت جامعية متكاملة تواكب متطلبات التطوير التعليمي والإداري



وفي هذا السياق، عقد رئيس الجامعة اجتماعًا مع لجنة المنشآت بالجامعة، لمتابعة مستجدات ملفات تجهيز المباني والمنشآت الجامعية الجديدة، واستعراض ما تم إنجازه من أعمال، ومراجعة الإجراءات المتخذة لاستكمال التجهيزات اللازمة، تمهيدًا لاستلام المنشآت وفقًا للاحتياجات المحددة والمعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن جاهزيتها للاستغلال وتحقيق الاستفادة المثلى منها.



وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة إحكام الرقابة الفنية على مختلف مراحل التنفيذ والتجهيز، والتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة والخامات والمعدات للمواصفات الفنية المعتمدة وشروط التعاقد، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لإجراءات الاستلام، وأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة، بما يحفظ حقوق الجامعة ويضمن جودة التنفيذ وكفاءة التجهيزات.

كما شدد رئيس الجامعة على أهمية حصر وتوثيق جميع الملاحظات الفنية، والتأكد من استيفاء المتطلبات اللازمة وعدم إغفال أي تفاصيل من شأنها التأثير على جودة المنشآت أو كفاءة تشغيلها مستقبلًا.

وأكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح أن تطوير المنشآت الجامعية لا يقتصر على سرعة الإنجاز، بل يمتد إلى ضمان جودة التنفيذ وتكامل التجهيزات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن حسن إدارة الموارد المتاحة، والالتزام بالمواصفات المعتمدة، وتحقيق أفضل عائد من الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية للجامعة.



وأضاف أن الجامعة تستهدف توفير بيئة جامعية متطورة ومتكاملة، قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، ودعم كفاءة الأداء التعليمي والإداري، وتعزيز توظيف التكنولوجيا في مختلف قطاعات العمل الجامعي، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة لمنتسبي الجامعة.

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص جامعة بورسعيد على ترسيخ مبادئ الانضباط والشفافية والحوكمة في إدارة مشروعاتها، وضمان تنفيذ أعمال التجهيز والاستلام وفقًا للضوابط الفنية والقانونية، بما يدعم خطط الجامعة للتطوير المؤسسي، ويعزز قدرتها على توفير منشآت جامعية حديثة تواكب تطلعاتها المستقبلية.