محافظ بورسعيد يشيد بنجاح فريق طبي في إنقاذ حياة مريض مسن من جلطة قلبية حادة

أشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بنجاح الفريق الطبي بقسم القسطرة التداخلية بمستشفى السلام بورسعيد، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 75 عامًا، تعرض لجلطة قلبية حادة مصحوبة بهبوط شديد في الدورة الدموية، وذلك من خلال تدخل طبي عاجل ودقيق، تكلل بالنجاح، باستخدام أحدث التقنيات الطبية المتقدمة.

تدخل طبي دقيق باستخدام تقنية الـ IVUS لعلاج انسداد بالشريان التاجي الرئيسي وإنقاذ حياة مريض يبلغ 75 عامًا

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا الإنجاز يعكس ما تمتلكه المنظومة الصحية بالمحافظة من كوادر طبية مؤهلة وإمكانات متطورة للتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة، مشيدًا بجهود الفريق الطبي والتمريضي والفني بمستشفى السلام، وما يبذلونه من عمل مخلص لإنقاذ حياة المرضى وتقديم خدمات طبية وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وتعود تفاصيل الحالة إلى وصول المريض إلى المستشفى في وضع صحي حرج إثر تعرضه لجلطة حادة تسببت في انسداد كامل بالشريان التاجي الرئيسي داخل دعامة قديمة، ما استدعى التدخل الفوري من فريق القسطرة التداخلية، الذي نجح في إعادة فتح الشريان وتوسيعه وتركيب دعامتين بالشريان الرئيسي وشريان تاجي آخر، لتستقر حالة المريض ويغادر العناية المركزة بسلام.

واستكمالًا للخطة العلاجية، أجرى الفريق الطبي تدخلًا تكميليًا دقيقًا ومعقدًا بجذع الشريان التاجي الرئيسي، باستخدام تقنية التصوير بالموجات فوق الصوتية داخل الشرايين (IVUS)، بما ساهم في استكمال العلاج وتحقيق تحسن ملحوظ في كفاءة عضلة القلب وحالة الشرايين.

ويأتي هذا التدخل الطبي المتقدم في إطار الخدمات التي تتيحها منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أُجري الإجراء مجانًا للمريض، رغم تجاوز تكلفته 150 ألف جنيه بالقطاع الخاص، بما يعكس أهمية المنظومة في إتاحة الخدمات الطبية المتخصصة والتقنيات الحديثة للمواطنين.

وقد أُجري التدخل بإشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، وبقيادة الدكتور وسام الدين حداد الشافعي، رئيس قسم قسطرة القلب بمستشفى السلام بورسعيد، وبمشاركة أطباء القلب والقسطرة والتمريض والفنيين، وبمتابعة الدكتور محمد صبح، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع، والدكتور أحمد مختار، مدير مستشفى السلام بورسعيد.

وأكد الدكتور اسماعيل الحفناوي مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، أن القطاع الصحي يشهد تقدما ملحوظا ببورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الحرجة، وتعزيز كفاءة المستشفيات، وتوفير أحدث وسائل التشخيص والعلاج، مشددًا على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق للحفاظ على صحة المواطنين وتقديم رعاية صحية متكاملة لأهالي بورسعيد