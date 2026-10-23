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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادا لعيد بورسعيد القومي.. مشروعات تنموية وخدمية تدخل مراحلها النهائية تمهيدا لافتتاحها

محافظ بورسعيد يتابع يوميًا معدلات تنفيذ مشروعات تطوير المساكن والطرق والميادين والحدائق بمختلف الأحياء
محافظ بورسعيد يتابع يوميًا معدلات تنفيذ مشروعات تطوير المساكن والطرق والميادين والحدائق بمختلف الأحياء
محمد الغزاوى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن المحافظة تشهد حاليًا تقدمًا ملحوظًا في معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، تمهيدًا لافتتاحها تزامنًا مع احتفالات بورسعيد بعيدها القومي في 23 ديسمبر المقبل، في إطار خطة متكاملة تستهدف مواصلة تطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات، وإحداث نقلة ملموسة في المظهر الحضاري بمختلف أنحاء المحافظة.

محافظ بورسعيد يتابع يوميًا معدلات تنفيذ مشروعات تطوير المساكن والطرق والميادين والحدائق

وأوضح المحافظ أن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل تطوير المناطق السكنية بعدد من المناطق في أحياء الضواحي والزهور والمناخ والعرب، إلى جانب مدينة بورفؤاد، فضلًا عن مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور والميادين والحدائق العامة، وإنشاء وتطوير المسطحات الخضراء، بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية، وتوفير مساحات حضارية تليق بأبناء بورسعيد، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

وأشار إلى استمرار المتابعة الميدانية اليومية لمختلف المشروعات، والوقوف على مستجدات التنفيذ ونسب الإنجاز على أرض الواقع، مع متابعة الأعمال الجاري تنفيذها والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقًا للمواصفات المطلوبة، بما يضمن جاهزية المشروعات للافتتاح وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

وأكد محافظ بورسعيد أن المرحلة الحالية تشهد تكثيفًا للجهود التنفيذية للانتهاء من المشروعات المستهدفة، بما يعكس ما تشهده المحافظة من أعمال تطوير متكاملة تمتد إلى المناطق السكنية والطرق والميادين والحدائق، مشددًا على أهمية أن تنعكس هذه الجهود بصورة مباشرة على حياة المواطنين، سواء من خلال تحسين مستوى الخدمات أو الارتقاء بالمظهر العام وتحقيق بيئة عمرانية أكثر تنظيمًا وجمالًا.

ومن المقرر أن تشهد احتفالات عيد بورسعيد القومي في 23 ديسمبر افتتاح عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها بمختلف القطاعات، في خطوة تستهدف إبراز ما تحقق من أعمال تطوير وتنمية على أرض المحافظة، ومواصلة تنفيذ خطط الارتقاء بالأحياء والمناطق السكنية والمرافق العامة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة بمحافظة بورسعيد.

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