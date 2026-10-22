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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

4 لاعبين من منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ يمثلون مصر في بطولتي العالم للجامعات و المياه المفتوحة

4 لاعبين من منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ يمثلون مصر في بطولتي العالم للجامعات و المياه المفتوحة
4 لاعبين من منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ يمثلون مصر في بطولتي العالم للجامعات و المياه المفتوحة
محمد الغزاوى

يخوض 4 من أبناء منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات، وبطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة، والمقرر إقامتهما بمدينة شرم الشيخ في إنجاز رياضي جديد يضاف إلى سجلات الرياضة البورسعيدية

4 لاعبين من منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ يمثلون مصر في بطولتي العالم للجامعات و المياه المفتوحة

تشهد بطولة العالم للجامعات مشاركة الثنائي عمار الوصيف (لاعب نادي الصيد)، واللاعبة جنى السيد (لاعبة نادي صيد المنصورة)، ضمن قوام المنتخب الوطني المشارك في البطولة والتي تقام خلال الفترة من 25 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

فيما يخوض منافسات بطولة العالم للمياه المفتوحة ثنائي نادي التوكيلات الملاحية ، اللاعبتين فريدة فرج وهنا مصطفى.


و ​من جانبه، أعرب الدكتور إسلام حمص، رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، عن بالغ سعادته وفخره بانضمام الرباعي لصفوف المنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن هذا التواجد الدولي يعكس حجم التطور والتألق الذي تشهده الرياضات المائية بالمنطقة، متمنيًا للأبطال الأربعة كل التوفيق والنجاح في تمثيل مصر ورفع علم الوطن عاليًا على منصات التتويج.

يذكر أن البطلتين فريدة فرج و هنا مصطفى قد شاركتا في بطولة العالم للسباحة بالزعانف 2025 بمدينة شرم الشيخ.

ونجحت فريدة فرج في حصد الميدالية الفضية في سباق 150 متر اقصاء، كما شاركت في دورة ألعاب البحر المتوسط الماضية، إلى جانب نجاحها القوى مع المنتخب الوطني حيث حققت كأس أحسن سباحة في البطولتين الأفريقية و العربية اللاتي أقيمتا في تونس، إلى جانب تحقيق البرونزية في سباق 100 متر مزدوجة في اليونان.

بورسعيد منطقة الغوص منتخب مصر بطولة العالم للجامعات

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