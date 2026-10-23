بورسعيد وجهة رحلات اليوم الواحد في عطلة نهاية الأسبوع.. إقبال على الأوت ليت وسوق السمك وجبال الملح| صور

شهدت محافظة بورسعيد إقبالًا من الزائرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توافد الأسر والعائلات من مختلف المحافظات ضمن رحلات اليوم الواحد، لقضاء أوقات ممتعة والاستمتاع بالأجواء المميزة التي تتمتع بها المدينة.

الأوت ليت وسوق السمك وجبال الملح

وتصدّر مول الأوت ليت وسوق السمك الحضاري وجبال الملح اهتمامات الزائرين، حيث تنوعت أنشطتهم بين التسوق والتنزه وتناول المأكولات البحرية، وزيارة جبال الملح التي تجذب محبي التصوير والتجارب المختلفة.

وتسهم رحلات اليوم الواحد في تنشيط الحركة داخل بورسعيد، مع حرص الزائرين على استغلال يوم الإجازة في زيارة أكثر من مكان، والاستمتاع بما تقدمه المدينة من فرص للتسوق والتنزه وتناول الطعام، بما يدعم الحركة التجارية والخدمية بالمحافظة.