محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف أعمال الري وصيانة الحدائق والمسطحات الخضراء

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على تكثيف الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الحدائق العامة والساحات والمسطحات الخضراء بمختلف أنحاء المحافظة، والاهتمام بأعمال التشجير والتجميل والصيانة الدورية، بما يسهم في تعزيز المظهر الحضاري لبورسعيد، وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

محافظ بورسعيد يؤكد التوسع في إنشاء المسطحات الخضراء بالمناطق السكنية الجاري تطويرها بالأحياء

وأكد المحافظ أن المحافظة تنفذ خطة موسعة للتوسع في زيادة الرقعة الخضراء وإنشاء مساحات خضراء جديدة بمختلف المناطق، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتحسين جودة الحياة والارتقاء بالبيئة العمرانية، مشيرًا إلى أهمية دمج أعمال التشجير وتنسيق المواقع ضمن مشروعات تطوير المناطق السكنية والطرق والميادين، بما يحقق التكامل بين أعمال التطوير الحضاري والحفاظ على البيئة.

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة التوسع في إنشاء المسطحات الخضراء بالمناطق السكنية التي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة بمختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد، مع الاهتمام بزراعة الأشجار والنباتات الملائمة، واستغلال المساحات المتاحة في إقامة مناطق خضراء تضفي طابعًا جماليًا على المناطق السكنية، وتوفر متنفسًا حضاريًا للأهالي.

كما شدد على أهمية استمرار أعمال الرعاية والصيانة الدورية للحدائق والمسطحات الخضراء، والاهتمام بأعمال الري والتقليم والنظافة، مع المتابعة المستمرة للحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال التشجير والتجميل وضمان استدامتها، وعدم الاكتفاء بإنشاء المساحات الخضراء دون توفير مقومات الحفاظ عليها.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالمظهر العام وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، بما يواكب مشروعات التطوير الجارية بمختلف المناطق، ويعزز من جودة البيئة المحيطة بالمواطنين، ويحقق التوازن بين تطوير البنية التحتية وزيادة المساحات الخضراء والحفاظ على الطابع الحضاري للمحافظة