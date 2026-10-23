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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فضية الجمهورية تزين سجل أبطال جامعة بورسعيد

رئيس جامعة بورسعيد يهنئ بسنت مختار بإنجاز رياضي مشرف في رفع الأثقال للمكفوفين
رئيس جامعة بورسعيد يهنئ بسنت مختار بإنجاز رياضي مشرف في رفع الأثقال للمكفوفين
محمد الغزاوى

حققت الطالبة بسنت مختار، بالفرقة الرابعة بكلية الآداب ولاعبة منتخب جامعة بورسعيد، الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية للمكفوفين لرفع الأثقال، لتؤكد أن التميز الحقيقي تصنعه الإرادة، وأن الإصرار على النجاح قادر على تحويل التحديات إلى إنجازات تستحق الفخر والتقدير. 

وقالت جامعة بورسعيد، إن بسنت مختار تعتبر نموذجا ملهما للإرادة والتحدي، وفخرا لجامعتها، وأبطالنا من الطلاب «قادرون باختلاف» يواصلون حصد الإنجازات ورفع اسم الجامعة عاليًا، في إنجاز رياضي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المشرفة لأبطال الجامعة من الطلاب «قادرون باختلاف»، ويجسد ما يمتلكونه من إرادة قوية وعزيمة لا تعرف المستحيل.

وأضافت أن الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، والأستاذ الدكتور أحمد بيومي، المشرف العام على قطاع شؤون رعاية الطلاب بالجامعة ومركز ذوي الإعاقة، تقدما بخالص التهنئة للطالبة بسنت مختار؛ تقديرًا لهذا الإنجاز الرياضي المتميز الذي يعكس عزيمتها وإصرارها على التفوق، ويُضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها طلاب الجامعة في مختلف المجالات، وذلك تحت إشراف الكابتن محمد تمام، مدير مركز ذوي الإعاقة بجامعة بورسعيد.

رئيس جامعة بورسعيد يهنئ بسنت مختار بإنجاز رياضي مشرف في رفع الأثقال للمكفوفين

وأكد رئيس الجامعة ان هذا الإنجاز يؤكد حرص جامعة بورسعيد على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لأبنائها من الطلاب «قادرون باختلاف»، انطلاقًا من إيمانها بقدراتهم وإمكاناتهم المتميزة، واهتمامها بتهيئة بيئة جامعية دامجة تتيح لهم المشاركة الفاعلة في العملية التعليمية والأنشطة الطلابية والرياضية، بما يسهم في اكتشاف مواهبهم وصقل قدراتهم، وفتح آفاق أوسع أمامهم لتحقيق التميز والمنافسة في مختلف المحافل.

واشار إلى أن طلاب جامعة بورسعيد من «قادرون باختلاف» أثبتوا حضورًا متميزًا في الأنشطة والمسابقات الجامعية، وحققوا مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية، في نماذج مشرفة تعكس نجاح جهود الجامعة في دعم الدمج والتمكين، وترسيخ ثقافة تقدير الموهبة والكفاءة، وإعلاء قيم الإرادة والتحدي والمثابرة.

وأعرب “صالح” عن خالص فخره واعتزازه بما حققته الطالبة بسنت مختار، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر للجامعة ونموذجًا ملهمًا للإرادة والتميز.

وتمنى للطالبة دوام النجاح والتوفيق، ومواصلة حصد الميداليات والبطولات، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم جامعة بورسعيد عاليًا، لتؤكد أن أبناءها «قادرون باختلاف» يمتلكون من العزيمة والإصرار ما يؤهلهم لصناعة النجاح واعتلاء منصات التتويج.

بورسعيد جامعة بورسعيد بطولة الجمهورية قادرون باختلاف

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