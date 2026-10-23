حملات لإزالة الإشغالات والتعديات ببورسعيد .. والتصدي لمخالفات البناء ومصادر الضوضاء

تواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف أحياء بورسعيد جهودها اليومية في مجالات النظافة والتجميل، وإزالة الإشغالات والتعديات، ومتابعة تراخيص المحال العامة، والتصدي لمخالفات البناء ومصادر الضوضاء، والاستجابة لشكاوى المواطنين تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف العمل الميداني، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفرض الانضباط بالشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري

استخراج تراخيص المحال العامة

تابعت الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، جهود المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة، من خلال المرور على المنشآت التجارية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019.

ووجهت رئيس المدينة العاملين بالمركز بضرورة توعية أصحاب المنشآت التجارية بأهمية استخراج التراخيص والإجراءات المطلوبة، ومنحهم مهلة زمنية محددة للتقدم بطلبات الترخيص وتوفيق أوضاعهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين.

وأكدت استمرار تطوير مستوى الأداء بالمركز التكنولوجي الموحد، والتيسير على أصحاب المحال في الحصول على الخدمات، بما يسهم في تنظيم الأنشطة التجارية وتحقيق الانضباط بالأسواق.

زراعة 200 زرعة ورفع كفاءة نافورة شارع عرابي

تابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، أعمال التطوير والتجميل الجارية بنطاق الحي، والتي تضمنت زراعة 200 زرعة جديدة، في إطار الجهود الرامية إلى زيادة المساحات الخضراء وتحسين المظهر البصري للشوارع.

وامتدت الأعمال إلى نافورة شارع عرابي بجوار حديقة فريال التاريخية، حيث يجري العمل على رفع كفاءتها واستعادة رونقها الجمالي، بما يتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية للمنطقة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الحي للارتقاء بالمظهر العام، وتطوير العناصر الجمالية، وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

حي العرب

قادَت المهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب، حملة ميدانية مكبرة بمشاركة الأجهزة التنفيذية وإدارة شؤون البيئة، للتصدي للإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري.

وأسفرت الحملة عن مصادرة الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطريق العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، تأكيدًا على الحفاظ على حق المواطنين في استخدام الأرصفة والطرق بحرية وأمان.

وأكدت رئيس الحي استمرار الحملات الميدانية وفرض الالتزام بالقانون، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط إلى الشوارع.

حي المناخ

تحت إشراف ومتابعة المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، نفذت الأجهزة التنفيذية حملات ميدانية موسعة بعدد من الشوارع والمناطق، شملت شوارع الناصر وكسري والأمين، ومحيط مسجد مريم، ومناطق الحرية والثالثة والرابعة.

وأسفرت الحملات عن رفع الإشغالات الثابتة والمتحركة التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، وإخلاء الأرصفة وحرم الطريق، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات والتنبيه بعدم تكرارها.

ويواصل الحي تكثيف المرور الميداني والرصد المستمر للمخالفات، بهدف تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

حي الزهور

تابع فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، أعمال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة تعاونيات حسن عمار السكنية، في إطار جهود الحي لإعادة الانضباط إلى الشوارع والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأسفرت الحملة عن مصادرة ترابيزة بلياردو وبنك خشبي، وإزالة عدد من الإشغالات والتعديات، مع التنبيه على أصحابها بعدم تكرار المخالفات أو وضع الإشغالات مرة أخرى.

وأكد رئيس الحي استمرار الحملات بمختلف المناطق والشوارع، مشددًا على ضرورة التزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين بعدم التعدي على الطريق العام أو إعاقة حركة المارة.

حي الضواحي

قاد محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، حملة ميدانية استهدفت منطقة الحراسات وشارع عبد الرحمن شكري، لمتابعة منع استخدام مكبرات الصوت والتصدي لمصادر الضوضاء والتلوث السمعي الناتجة عن بعض الأنشطة التجارية والباعة الجائلين.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على مكبر صوت «ميكروفون» بمشتملاته وميزان، مع استمرار الجولات الميدانية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على راحة المواطنين وتحقيق الهدوء والانضباط بالشوارع.

وأكد رئيس الحي استمرار التنسيق مع الجهات المعنية وتكثيف المرور على المناطق التي تشهد تجمعات للأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بشأن مواجهة مصادر الإزعاج والاستجابة لشكاوى المواطنين.

حي الجنوب

في إطار جهود التصدي لمخالفات البناء والتعديات، وتحت إشراف محمد عاشور، رئيس حي الجنوب، وبمتابعة اللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، نفذت الأجهزة التنفيذية بالحي أعمال إزالة حالتي بناء مخالفتين على مصرف بحر البقر، بالتعاون والتنسيق مع هيئة صرف جنوب بورسعيد.

تأتي هذه الأعمال ضمن جهود فرض سيادة القانون والتعامل الفوري مع مخالفات البناء في مهدها، والحفاظ على أملاك الدولة، وعدم السماح بفرض الأمر الواقع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حي غرب



عقدت لمياء الجيار، رئيس حي غرب بورسعيد، لقاء المواطنين الأسبوعي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالاستماع إلى شكاوى المواطنين والاستجابة لمطالبهم، حيث وجهت بسرعة فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وفي سياق متصل، تابعت رئيس الحي أعمال النظافة الدورية وتقليم الأشجار ورفع المخلفات بمقابر بورسعيد القديمة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة، مع مناشدة المواطنين عدم إلقاء المخلفات التي قد تتسبب في نشوب الحرائق، والإبلاغ عن شكاوى النظافة عبر الخط الساخن لشركة «نهضة مصر» رقم 17696.

وأكدت محافظة بورسعيد استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالأحياء في تكثيف الحملات الميدانية، وتحسين مستوى الخدمات، والحفاظ على المظهر الحضاري، والتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون، بما يحقق مصالح المواطنين ويعزز جودة الحياة بمختلف مناطق المحافظة.