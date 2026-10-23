تعزيز الوعي المجتمعي.. محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية ترشيد الكهرباء والمياه

ناشد اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد المواطنين في إطار جهود محافظة بورسعيد لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، ضرورة تبني السلوكيات الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على موارد الطاقة والمياه، والحد من الهدر داخل المنازل، باعتبار أن المسؤولية تبدأ من الممارسات اليومية لكل فرد.

ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه يبدأ من عادات يومية بسيطة داخل كل منزل

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الالتزام بإطفاء المصابيح والأجهزة الكهربائية غير المستخدمة، وفصل الشواحن عند عدم الحاجة إليها، إلى جانب التأكد من إغلاق صنابير المياه وإصلاح التسريبات فور اكتشافها، مع الحرص على استخدام الأجهزة المنزلية بكفاءة وعدم تركها تعمل دون داعٍ.

ودعا محافظ بورسعيد المواطنين إلى جعل ترشيد الاستهلاك عادة يومية داخل كل أسرة، من خلال مراجعة الأجهزة ومصادر الإضاءة والمياه قبل مغادرة المنزل، بما يسهم في تقليل الفاقد والحفاظ على الموارد وضمان استدامتها، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.