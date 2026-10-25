تفقد محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، مركز تدريب رياض الأطفال بحي الزهور، رافقه خلال الجولة الأستاذ رائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية، حيث تبيّن غلق المركز وعدم استغلاله في أداء الدور المنوط به.

بدوي يحيل أسباب غلق مركز تدريب رياض الأطفال زهور بورسعيد للتحقيق ويوجّه بسرعة إعادة تشغيله

ووجّه محمود بدوي مدير عام التعليم العام بالمديرية، بالتحقيق في أسباب غلق المركز، والوقوف على ملابسات عدم الاستفادة من إمكاناته، مع سرعة إزالة المعوقات التي تحول دون تشغيله، بما يضمن حسن استغلال الموارد المتاحة وتوظيفها لخدمة المنظومة التعليمية.

وأكد مدير المديرية أهمية مراكز تدريب رياض الأطفال في رفع كفاءة المعلمات وتأهيلهن تربويًا ونفسيًا للتعامل مع الخصائص النمائية للأطفال، وتطوير مهاراتهن في تطبيق أساليب التعلم الحديثة القائمة على اللعب والأنشطة الإبداعية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، ودعم جودة التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة.

وشدد الأستاذ محمود بدوي على ضرورة تفعيل الدور التدريبي والتأهيلي للمركز، والاستفادة من إمكاناته في تطوير الأداء المهني للمعلمات، بما يواكب توجهات تطوير التعليم ويحقق الاستفادة المثلى من المنشآت التعليمية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تستهدف رصد أوجه القصور ومعالجتها، وضمان قيام كل منشأة تعليمية بالدور المخصص لها على الوجه الأكمل.