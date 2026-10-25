وكيل تعليم بورسعيد يتابع انتظام الدراسة بمدرسة الشهيد أحمد فوزي

أجرى محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، جولة تفقدية بمدرسة الشهيد أحمد فوزي الإعدادية بنين التابعة لإدارة الزهور التعليمية، رافقه خلالها رائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الانضباط داخل الفصول الدراسية.

وكيل تعليم بورسعيد يتابع انتظام الدراسة وتنفيذ التقييمات الوزارية بمدرسة الشهيد أحمد فوزي

جاء ذلك بحضور أسامة الموجي، مدير المدرسة، التي تضم ١٣ فصلًا بإجمالي ٥٨٧ طالبًا بالصفوف الدراسية الثلاثة، حيث تفقد مدير المديرية عددًا من الفصول، وتابع انتظام العملية التعليمية، ومدى الالتزام بتنفيذ التقييمات الوزارية وفقًا للتعليمات المنظمة لها.

وخلال جولته، ناقش محمود بدوي الطلاب حول أهمية التقييمات الوزارية ودورها في قياس مستوى التحصيل الدراسي ومتابعة نواتج التعلم بصورة منتظمة، مؤكدًا ضرورة التعامل معها بجدية واهتمام، بما يسهم في تعزيز المستوى العلمي للطلاب والوقوف على جوانب التميز وفرص التحسين.

وشدد مدير المديرية على أهمية الحضور اليومي والمنتظم للطلاب، باعتبار المدرسة المصدر الرئيسي لتلقي العلم وبناء المعارف والمهارات، مؤكدًا أن الالتزام بالحضور والمشاركة الفعالة داخل الفصل يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستفادة التعليمية المنشودة والارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي.