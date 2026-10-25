«رقابة صارمة بلا هوادة»: تموين بورسعيد تقود معركة الأسواق وتكثف ضرباتها ضد المتلاعبين

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ضرباتها الاستباقية وحملاتها الرقابية الموسعة خلال شهر سبتمبر 2026؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والسلع الغذائية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والضرب بيد من حديد على كل تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين أو أموالهم.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ بورسعيد اللواء إبراهيم أبو ليمون

وقد أسفرت الجهود المبذولة خلال الشهر عن حصاد أمني وتمويني ضخم يعكس مدى يقظة الأجهزة الرقابية.



في مجال الرقابة التموينية على المخابز والأسواق

تم تحرير (206) مخالفة ومحضر تمويني متنوع للمخابز شملت (مخالفات وتقارير مخابز، عدم إعلان، امتناع عن البيع، بيع بأزيد، ومخالفات أخرى).

أسفرت الحملات على الأسواق عن تحرير (140) محضراً شملت ضبط سلع منتهية الصلاحية، غش تجاري، سلع مجهولة المصدر، وبيع بأزيد من السعر الرسمي وبدون فواتير.

أسفرت الرقابة التجارية عن تحرير (20) محضراً آخر شملت بيعاً تجارياً، غشاً تجارياً، مجهول المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبطيات كبرى وحماية المستهلك:

حيث نجحت الحملات في ضبط كميات هائلة من السلع الغذائية وغير الغذائية المغشوشة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، شملت أطنان من الدقيق والأرز واللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والمشروبات، فضلاً عن مستحضرات التجميل والعطور ومنظفات ومواد بترولية مدعمة (بنزين وسولار) ومستودعات بوتجاز تم ضبط مخالفات وتصرفات غير قانونية بها. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة.

توفير السلع الأساسية والخبز المدعم:

وتابعت المديرية بانتظام انتظام سير المنظومة التموينية لضمان توفير رغيف الخبز البلدي المدعم للمواطنين بجودة عالية وبحصص استهلاك شهرية دقيقة غطت كافة مخابز المحافظة (عام وخاص وشرطة جماهيرية وأغراض أخرى) بإجمالي استهلاك بلغ نحو (2289.75 طن) من الدقيق شهرياً.

إحكام السيطرة على حصص البوتاجاز والمنتجات البترولية

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد أن جهودها مستمرة وبأقصى درجات اليقظة للحفاظ على ريادة المحافظة في الانضباط التمويني وحماية حقوق المستهلك، تطبيقاً صارماً لتعليمات القيادة التنفيذية بالمحافظة.